México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este martes de cómo fueron resueltos los obstáculos, por los intereses que existían, en la compra de los medicamentos, “un jugoso negocio que tenían al amparo del poder público y también a costa del sufrimiento de la gente”.

En la conferencia matutina, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela detalló que de los 38 mil 727 millones de pesos presupuestados para la compra de un mil 38 claves de medicamentos y material de curación, el costo con la intermediación de la UNOPS de la ONU, y directa, fue de 31 mil 547 millones de pesos, obteniéndose un ahorro de 17 mil 180 millones de pesos.

Alcocer Varela dijo que ante proveedores que no cumplían con requisitos mínimos de seguridad en la evaluación técnica, precios no razonables y empresas inhabilitadas en México, el sector salud planteó una solución en 45 días de compra, más 15 días de contratos, en el mejor escenario, “había que comprar en 60 días y no contábamos con ese tiempo”.

A la instrucción del Presidente, “salgan a comprar, hágalo rápido, hágalo bien, no descansen hasta lograrlo”, dijo Alcocer Varela que la prioridad fue “establecer construir un Plan B para la compra”.

El Plan B consistió en Oportunidad, que la velocidad no implicara comprar los medicamentos con sobreprecios; Calidad, alcanzar precios justos comprando sólo a empresas con registro sanitario; Mayor participación de proveedores nacionales y extranjeros, sin que eso comprometa la calidad de los medicamentos; Soporte normativo conforme la ley de manera transparente y sin la menor sospecha de abuso o actos de corrupción.

“Fueron 37 días de trabajo con la participación de 8 instituciones”, indicó el secretario de Salud.

Detalló que en esa compra participaron 244 empresas y las adjudicadas, 171.

“Antes 10 empresas acaparan el 80% de las compras hoy las 10 empresas que más concentraron suman 38.2%, y no es ninguna de las 10 empresas que tradicionalmente lo hacían”, comparó.

Dijo que la compra no sólo fue a empresas mexicanas como también de Alemania, Argentina, Canadá, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Francia y la India.