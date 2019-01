Con estos trucos seguro ganarás en el jenga, afirma su creadora

Leslie recomienda tomarse el tiempo pues al final no es un juego que tenga ganadores.

México.-Uno de los juegos que se ha convertido en todo un clásico de cualquier reunión es, sin duda, el Jenga. Bastan unos cuantos bloques de madera y acomodarlos de cierta manera para asegurarte horas de diversión intentando sacar la mayor cantidad de bloques sin derribar la torre.

Su creadora, Leslie Scott, nunca pensó que su creación sería todo un éxito mundial luego del fracaso que tuvo en una feria de juguetes en Londres en 1983. Años después, el juego enloqueció a los canadienses y hoy, es ya todo un clásico.

Por eso, Scott compartió con la revista Wired, algunos tips para ganar en Jenga, cuyo nombre se derivó del swahili y significa construir.

Tómate tu tiempo

Leslie recomienda tomarse el tiempo pues al final no es un juego que tenga ganadores. Por eso, debes buscar primero los bloques más fáciles y dejar los más apretados para después que se distribuya el peso.

Olvídate de las estrategias Aquí hay un secreto que tal vez no sabías: cada bloque es ligeramente diferente en tamaño y peso, por lo que cada vez que alguien saca uno, es un juego diferente por lo que las estrategias no te servirán.

No juegues en equipo

El objetivo no es hacer la torre más alta, sino simplemente construir y derribarla. Mientras más alta sea, más inestable será. No tomes las reglas tan literal Leslie señala que aunque las reglas señalan que sólo se puede usar una mano, nunca dice que no puedes cambiar de mano.

“También puedes balancear la torre con tu antebrazo o usar el brazo como abrazadera”, dijo. Manipula la torre Este consejo te será muy útil la próxima vez que estés jugando Jenga.

“Aun cuando parezca que no hay un bloque disponible, puede que lo haya. Si retiraron el bloque del centro, junta los dos restantes y quita el que quede fuera”, dijo Leslie.

Así que ahí tienes la manera en la que podrías evitar que el Jenga caiga sobre ti y si alguien trata de decirte que estás haciendo trampa, sólo debes recordarle que son consejos de la mismísima creadora del juego.