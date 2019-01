Con más 218 mde de sueldo, Mbappé es el futbolista mejor pagado

México.-La peleadora Polyana Viana demostró el pasado sábado 5 de enero la utilidad de las artes marciales mixtas para la autodefensa cuando fue víctima de un intento de robo en las calles del barrio de Jacarepagua en Río de Janeiro.

Viana relató al portal especializado ‘MMA Junkie’ cómo se produjo el asalto. “Yo estaba esperando un Uber cuando un hombre se me acercó de forma furtiva, se sentó a mi lado y me preguntó la hora”, explica la luchadora, vecina de Rio desde hace dos años.

“Le di la hora y vi que no se iba a ir, así que sospeche y me giré para guardarme el móvil en el bolsillo cuando me dijo “dame el teléfono y no hagas nada raro porque voy armado” a la vez que ponía su mano sobre un objeto”, relata Viana, que pensó que si era una pistola de verdad no iba a tener tiempo a apuntarla si reaccionaba rápido al estar sentados tan cerca.