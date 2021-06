Cuernavaca, Morelos.-Con un traje de chinelo estilizado, Esmeralda Vicario González, una pequeñita de siete años de edad, ganó el concurso de belleza, talento y altruismo “Mini México 2021”, por lo que representará al País en un concurso internacional.

En las próximas semanas, Esme participará en el certamen internacional “Baby Universe 2021”, una categoría del conocido Miss Universo, en donde las pequeñas dan muestra de su talento mientras realizan acciones benéficas en beneficio de sus comunidades.

Elizabeth González Vargas, odontopediatra de profesión y mamá de Esmeralda, contó en entrevista por qué decidió permitir que su hija participara en este certamen.

“Era muy pequeña cuando ella quiso sus sesiones de fotos y entonces empezaban las clases de modelaje, la miss la invita a ser parte de Mini Morelos y pues ahí nos damos cuenta, muy pequeñita, que efectivamente la sonrisa que le genera el estar en el escenario es lo que como mamá te lleva a que realicen sus sueños, sus metas, pequeñas o grandes, cuando ella sale en el escenario su rostro brilla, es mi hija, pero su sonrisa es… le dicen ‘tres, dos, uno’ y se transforma”, dijo.

De entre cientos de participantes de toda la República Mexicana, Esmeralda logró destacar en la competencia con el traje de chinelo estilizado que hace alusión a una doncella danzante tlahuica.

El traje, confeccionado por el diseñador morelense Mauricio Maldonado “Mátug”, enaltece la labor artesanal de toda esta región.

“El vestuario es una mezcla entre una doncella tlahuica con el chinelo, entonces tiene el famoso sombrero con las grandes plumas y tiene flecos de hilos, está bastante elaborado y es bordado a mano, es muy bonito”, agregó.

La ganadora dijo que está entusiasmada de representar a México en el concurso internacional.

“Pues estoy muy feliz, estoy muy orgullosa, estoy muy contenta. Estaba un poquito nerviosa”, expresó.

La pequeñita contó que su carrera la inició cuando apenas tenía cuatro años gracias al impulso de una de sus maestras, quien descubrió sus aptitudes para el modelaje.

“Yo estaba en una sesión de fotos, porque desde cuando yo era bien chiquita estaba en sesiones de fotos, y luego una miss me invitó a ser parte de ahí y entonces nos platicó, así que yo le tuve que insistir a mi mamá y luego ya me metí a modelaje. A los cuatro años me metieron a ser Miss Morelos y desde ahí representé”, dijo.