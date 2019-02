Concluye Censo del Bienestar en Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Acapulco, Guerrero.- El riesgo de ser taxista en una zona tan violenta como Acapulco es grande, demasiado grande. Es común enterarse de asesinatos y balaceras en los que estuvo involucrado algún taxi. Y es que los taxistas son quienes mejor conocen una ciudad, mejor conocen su pulso, su estado de ánimo. Los criminales lo saben, por eso, es importante para ellos cooptar las rutas, adueñarse de ellas, porque quien es dueño de ellas es dueño de la ciudad.

Cuántas historias no viven los taxistas en el puerto de Acapulco, cuantos peligros no atraviesan día a día. Son las 9:40 de la noche, ya casi las 10, en la Costera Miguel Alemán, frente Galerías Acapulco. Una muchacha se acerca extiende su mano para detener los dos faros de bocho que se acercan.

-¡Taxi, suben! – un montón de fierros ronroneantes blanquiazul se detiene mientras el chofer abre la portezuela.

-¿A dónde va? – pregunta el taxista.

– Voy al mirador de la Morelos. ¿Cuánto me cobra?

– ¿No asaltan? – Pregunta el taxista en tono incrédulo.

La pasajera dice que no. Finalmente el taxista responde que 60 pesos, tarifa “normal” en un lugar como Acapulco donde los transportistas cobran demasiado y suben los precios cuando se les antoja. La pasajera sube y comienza la plática entre el taxista y la pasajera. Ya me han pasado muchas cosas y tengo miedo de que me vaya pasar algo, es el primer día que trabajo de noche, dice el taxista mirándola por el retrovisor. Se medio ríe la pasajera contestándole un “aaahh ok”. Luego de un breve silencio se anima y pregunta: ¿Y qué es lo que le ha pasado?

Pues muchas cosas. Un día vi cómo le dispararon a una persona en la terminal de urbanos de la calle 13. Ese día tomé un pasaje frente a Estrella de Oro. Me hizo la parada un joven como de unos 25 años de edad, me pidió que lo llevará a la terminal de urbanos de la calle 13. Durante el camino iba muy serio y a la vez se notaba un poco nervioso, no se veía que fuera malo ni venía mal vestido por eso lo recogí. Pero al momento en que llegamos se inclinó hacia adelante y sacó una pistola que traía fajada entre su ropa y me dijo párate aquí.

Pensé que hasta ahí llegaba, que habría de matarme; ya ve cómo están las cosas; me congelé. De pronto, me grita: me vas a esperar, cabrón, si no también a ti te voy a matar. Todo fue muy rápido, en cuanto se bajó todos los urbaneros de la terminal se abrieron y comenzaron a correr, pero alcanzó a dispararle a uno, el que quedó muerto, entonces se subió rápidamente al taxi. Y yo ya no sabía qué hacer, aceleré, no sabía por dónde iba ni en qué lugar quería que lo dejara. Bajé todo Ejido e ingresé por la Colonia Hogar Moderno, ahí fue cuando me pidió que lo bajará de inmediato y frene rápidamente. Se bajó y aceleré sin parar hasta llegar a mi casa bien pálido.