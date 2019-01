Conductores de la CDMX se desesperan y buscan gasolina en Morelos

Morelos. Ante la escasez de gasolina, cientos de automovilistas de la Ciudad de México llegaron desde la madrugada de este viernes a Morelos para conseguir combustible.

La estación de servicio 7191 de PEMEX, ubicada en la comunidad de Tres Marías, municipio de Huitzilac, fue abarrotada por los habitantes de la capital del país para llenar decenas de garrafas con gasolina.

Daniel García, un taxista que viajó desde Tláhuac para conseguir el combustible, dijo que en ese municipio esperó en una fila toda la noche para llenar el tanque de su auto, sin embargo, no lo consiguió.

“Toda la noche esperamos gasolina allá y no hubo, en Los Olivos, estuvimos esperando toda la noche, desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana, pero no llegó la pipa”, lamentó.

En la gasolinera 7191 consiguió llenar dos garrafas de 20 litros cada una.

“Ahorita llevo 40 litros y por chamba eso me va a alcanzar para tres días”, dijo.

Transportistas de Tlalpan se organizaron y a bordo de una unidad de transporte público colectivo también llegaron a Tres Marías para conseguir gasolina.

“No hay ni madres de gasolina, donde quiera que vas no hay ni madres, ya nos formamos allá, perdimos tiempo y nosotros que tenemos las unidades para chambear, la neta no hay ni madres.

“Aunque sea en garrafones (venimos a conseguir) con toda esta bola de ojetes, pues ya qué hacemos, si venimos uno por uno como ahorita que ya no hay y la chingada, pues así aunque sea”, dijo Juan Carlos Ortega.

Don Medardo Marín dijo al respecto que los 100 vehículos formados en esta estación de servicio son nada comparados con las filas de 400 o 500 autos que hay en las estaciones de la Ciudad de México.

“Están todas cerradas, no encontré, hay muchas colas, de no sé 400, 500 coches y desde ayer había decidido venir a Morelos, porque esto no es nada, por eso me paro, si no me voy adelante.

“Y está muy mal, pues debieron haberlo hecho con más logística, esto como que no lo pensaron, no lo meditaron y hay que pensar en todo, porque si no al rato pueden faltar alimentos, porque si yo traigo verduras y no traigo gasolina, pues ya no va a llegar”, dijo.

En cambio, taxistas de la capital del país opinaron que están dispuestos a sortear la escasez de gasolina unos días si con eso se acaba la venta ilegal de combustibles.

“Sí, vale la pena aguantarse a lo mejor una semana batallándole, pero que se acabe el huachicoleo”, dijo uno de los transportistas.

Ante las largas filas de personas y vehículos, el gerente de la gasolinera anunció que comenzarán a restringir el número de garrafas que serán llenadas a cada cliente.