México.- Aprovechando que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró en la conferencia matutina de este martes que no le preocupa que integrantes de su gabinete adelanten su aspiración a sucederlo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, confirmó “que le he dicho a mis colaboradores que se preparen para cuando llegue el momento participar por la candidatura”.

“En la reunión del sábado pasado dije que agradecía al Presidente de que nos tomara en cuenta y que al faltar dos años y medio no vamos a distraer la eficiencia”, detalló Ebrard Casaubón.

López Obrador había insistido en que “ya no hay tapado”, y que quienes están en funciones están cumpliendo con su responsabilidad.

“Y lo más importante de todo es que hay relevo generacional, porque, imagínense, si no tuviésemos de quién echar mano, si no hubiese opciones, entonces, hasta podría servir de excusa o de pretexto para justificar la reelección; y eso no, no debe haber reelección”, acotó.

López Obrador insistió en que lo del tapado pasó a la historia, que el primer tapado fue de Porfirio Díaz, que era un maestro de la simulación de la política porque primero llegó a defender a la no reelección y su verdadera intención era quedarse en el poder.