Congreso de Guerrero aprueba Ley de Ingreso 2019 de 40 municipios

Chilpancingo, Guerrero.- En dos sesiones realizadas este martes, el pleno del Congreso local aprobó las primeras 40 Leyes de Ingresos de igual número de ayuntamientos, y 40 tablas de valores para el ejercicio fiscal 2019.

En entrevista en el Congreso, la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Dimna Salgado Apátiga informó que siguiendo la línea del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ninguno de los 81 municipios del estado incrementará ni creará nuevos impuestos para el próximo año.

Explicó que de los 81 municipios, 79 presentaron sus propuestas de Leyes de Ingresos, y sólo Cochoapa el Grande y Xalpatlahuac, de la región Montaña, se sujetarán a la Ley General de Ingresos que planteó el gobierno del estado en su paquete fiscal.

“Entre los municipios pequeños hay algunos que no recaudan nada, que no tienen esa cultura, y hay otros que, a lo mucho, y es delicado, pueden recaudar seis mil pesos anuales, que significan nada”, dijo la diputada.

“No tienen incrementos, sólo se está tratando de conservar, porque la línea federal es que no se incrementa, no tenemos impuestos nuevos, nosotros lo retomamos, estamos nada más actualizando padrones, morosos y tener mayor recaudación con eso, cuidando todos los detalles para que no se incrementen los impuestos y no afecte a la sociedad”.

Detalló que las Leyes de Ingresos de los 15 municipios que generan mayor recaudación, entre ellos Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Atoyac, Iguala, Tecpan de Galeana y Chilapa, se aprobarán la próxima semana.

Salgado Apátiga se refirió a los problemas que enfrentan con el sector empresarial en los municipios de mayor recaudación como el puerto de Acapulco, donde se cobra al sector empresarial son las más beneficiadas con el refrendo.

“El problema que tenemos con Acapulco, por ejemplo, es que en la recaudación podemos manejar 120 millones de pesos, por decir una cifra, pero tenemos un problema con el refrendo de las empresas grandes a las que al final les regresamos 70 millones, entonces si tienes ese tipo de demandas, de amparos, pierdes 70 millones, nos quedamos con 50 millones lo que representa muy poco ingreso”, dijo.

“Al final son las empresas grandes las que deberían pagar más y son a las que les regresamos todo el impuesto”, lamentó.