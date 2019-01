Congreso de Guerrero aprueba reformas para ampliar legítima defensa

Guerrero.- Los alcaldes son los responsables de la falta de policías en los municipios porque se resisten a “soltar” el recurso en materia de seguridad para contratar a más agentes, reprochó el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero, Rafael Horacio Perfecto Beltrán Noverola, quien reconoció que en Acapulco la violencia no cesa y no tienen personal para hacerle frente.

Este miércoles, Beltrán Noverola asistió a la sesión mensual de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chilpancingo realizada en un restaurante al sur de la ciudad.

El funcionario condicionó su asistencia a cambio de que no se invitará a medios de comunicación.

En la sesión de preguntas y respuestas, el empresario de la construcción y expresidente de la Coparmex Adrián Alarcón Ríos reconoció el trabajo de la Policía Estatal, pero reprochó la falta de actuación de los policías preventivos en Chilpancingo.

En repuesta, el encargado de la SSP dijo que los municipios deben incrementar el número de policías, pero los alcaldes se resisten a “soltar” el dinero destinado para la seguridad pública y no contratan a más personal porque no quieren pagar sueldos.

“Los municipios siempre dicen ‘no tengo policías suficientes’, eso lo sabemos, pero ¿qué estás haciendo para tener la policía suficiente?, no reclutan, no quieren gastar son recursos y esos recursos no los quieren soltar, aunque haya recurso de la federación para seguridad pública”, denunció.

“Al reclutar más gente van a tener que pagar más sueldos, no los quiere pagar esa es la realidad, tenemos que hacer que los alcaldes recluten y paguen a sus policías”.

Explicó que en materia de seguridad los recursos son combinados, una parte corresponde a la federación y al municipio otra, pero los alcaldes no quieren poner la parte que les corresponde.

Beltrán Noverola dijo a los empresarios que no pueden exigir policías “buenos”, capacitados, dedicados, si les pagan tres mil pesos y con la situación que enfrenta Guerrero menos le pueden pagar esa cantidad, por eso nadie quiere ser policía.

“Los alcaldes tienen que hacer un esfuerzo por subir los sueldos de sus policías para que haya capacitación de elementos, es que nadie quiere ser policía, pues no, nadie va a querer ser policía por tres mil pesos y menos en Guerrero”, dijo.

Ante el reproche de Alarcón Ríos por la falta de actuación de los policías preventivos, Beltrán Noverola se comprometió a buscar una mayor coordinación con el gobierno municipal “para que se sienta mayor seguridad en Chilpancingo”.

Explicó que están en la fase de reclutamiento y selección de 200 policías, en febrero ingresarán a la Universidad Policial (Unipol), una vez graduados, 100 se quedarán en Chilpancingo y el resto en el puerto de Acapulco.

“Son dos ciudades donde la violencia no cesa, la violencia ha bajado a lo mejor, pero en una mínima parte, no estamos conformes y estamos conscientes de que hace falta personal. Les voy a decir la verdad, podré tener la mejor estrategia del mundo, pero si no tengo personal no puedo aplicar esa estrategia”, reconoció.

De acuerdo con Beltrán Noverola a las regiones tiene que mandar muchos policías, si los 200 que se gradúan en febrero los mandará a las siete regiones “se van a perder, se los comen las regiones” tienen que ser grupos para que influyan y logren disminuir la inseguridad.

Casi al concluir la reunión algunos reporteros lograron ingresar al restaurante, el personal de la Coparmex pidió no tomar fotografías de la actividad.

Al concluir la sesión, reporteros preguntaron al encargado de despacho qué alcaldes se niegan a contratar más policías, pero se negó a contestar.

Se le preguntó por la encuesta del INEGI que ubica a Chilpancingo como la segunda ciudad con mayor percepción de violencia con el 93.8 solo detrás de Reynosa, Tamaulipas.

“No acostumbro a dar entrevistas”, respondió, para luego abordar una patrulla. Durante la sesión, el restaurante estuvo custodiado por policías.