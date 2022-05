Guerrero.- El tema de la despenalización del aborto exhibe una vez más la bajeza ética y moral de las y los diputados de Guerrero, sin asumir plenamente su responsabilidad, se tiran la papa caliente y se acusan mutuamente como hicieron con la sospechosísima manipulación de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado que, hasta donde apunta el sentido común, hizo personal del gobierno del estado.

En ambos temas tiene una participación destacada el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel. En el tema de la manipulación y alteración de la ley, Sánchez maniobró para intentar dejar impune ese grave acto contra la soberanía de un poder del estado. Esa manipulación ya implica, de facto, complicidad con el hecho que se dice investigarán.

La creación de una absurda comisión especial para investigar tal atrocidad no es más que una intentona para encubrir a gente del gobierno estatal que le metió mano al documento. Una investigación seria incluiría al secretario general de Gobierno.

No se necesita una extraña comisión para saber que solo hay un responsable del periódico oficial del gobierno, y si hay responsabilidad en la publicación alterada, quien tiene que responder es el titular de esa área, así como el director de comunicación social del gobierno estatal. Recurrir al pretexto de una comisión especial para investigar, es una más de esas ocurrencias estúpidas para encubrir responsabilidades y la corrupción.

A propósito de la corrupción, el Congreso del Estado de Guerrero sigue estando en la lista de los Congresos más opacos y corruptos. La Junta de Coordinación Política (Jucopo), sigue ocultando el sobresueldo que reciben los diputados como gasto de gestoría. Siguen engañando a López Obrador que pidió bajarse los sueldos. También oculta los contratos y la forma de adjudicación de obras, al igual que los criterios técnicos para manejar y transparentar los recursos destinados a la Comunicación Social.

El diputado de Morena a cargo de esa Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez, ha dispuesto del presupuesto y los recursos del Congreso de manera personal. Incluso dio orden de hostigar a Bajo Palabra por la posición crítica que sostenemos y pidió que excluyeran a este medio de la lista de la publicidad oficial que son recursos públicos. Sánchez Esquivel, en una expresión de egolatría pura quiere que los medios que tienen convenios con el Congreso local destaquen sus participaciones, publiquen sus fotos donde aparece en cualquier reunión y que también oculten información crítica.

Comisión especial para investigar nada.

El otro tema donde también hay una fuerte manipulación, es la despenalización del aborto. Para evitar que los grupos se expresen libremente a favor o en contra de tal proyecto, la Jucopo maniobró para que se realizara una sesión virtual del Congreso este jueves.

Este día fue turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la petición de los diputados Jesús Parra García y Ana Lenis Reséndiz Javier, del PRI y PAN, respectivamente, para que se declare nulo el dictamen que propone la despenalización del aborto, que fue elaborado por diputados de la Comisión de Justicia: Beatriz Mojica Morga, Estrella de la Paz Bernal y Bernardo Ortega.

El documento fue enviado por los diputados inconformes desde el 28 de abril y recibido por la Mesa Directiva el 29 de abril, pero fue hasta la sesión de este jueves que se le dio trámite en Pleno y fue turnada a la Jucopo para su análisis y discusión.

Jesús Parra García, quien es presidente de la Comisión, y Ana Lenis Reséndiz Javier, quien es vocal, solicitaron que se investiguen las presuntas violaciones al proceso legislativo en el que incurrieron sus compañeros de Comisión para la elaboración del dictamen “y en su oportunidad se declare nulo del pleno derecho el dictamen y procedimiento”.

Los diputados opositores argumentan que el dictamen presentado viola el marco legal de la Ley Orgánica, sea lo que eso sea.

Y es que el tema de la despenalización del aborto ya se le complicó al Congreso local. Lo que parecía un tema fácil para que unas diputadas anodinas ganarán notoriedad y protagonismo político, se ha convertido en un asunto que divide a la sociedad guerrerense. Ninguna de las proponentes tomó en cuenta en lugar donde viven, ni el tipo de sociedad que hay.

La gente de Guerrero todavía está anclada en una mentalidad rural, por lo tanto, hay marcada oposición al tema. Guerrero tiene sus propios y graves problemas como es la inseguridad y una procuración de justicia corrupta, mediocre y generadora de injusticias. Un aparato judicial compuesto por jueces y magistrados sin escrúpulos y sin límites, pero a esos temas que han lastimado a los guerrerenses por décadas, los diputados les huyen. Ningún legislador piensa en la reforma a fondo del aparato judicial de Guerrero, en eso deberían de copiar a AMLO.

En los últimos años han sido las minorías las que debido al activismo mediático han impuesto leyes a modo en detrimento de una mayoría desmovilizada, lo cual va en contra del espíritu legislativo que es la creación de leyes generales que protejan a todas y todos, el principio de equidad, no de exclusividad.

No obstante, el asunto de la despenalización del aborto es una necesidad de salud pública que debería aprobarse, sin restricciones, pero resulta que la sociedad de Guerrero no es la misma de la Ciudad de México, se requiere mayor conciencia, mayor cultura cívica, mayor compromiso social, pero para construirla el Congreso local debe tener autoridad moral de sobra, y honestidad a toda prueba, algo que por supuesto no tiene. Los diputados guerrerenses son casi en su totalidad seres proclives a la corrupción y a la ansiedad por el dinero fácil, eso los domestica, ese es su credo y el motor que los mueve. Así pues no.