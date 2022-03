FIN DE SEMANA

Guerrero. Análisis.- Cuando las y los diputados locales de Morena decidieron rebotar dos de las tres propuestas que había presentado la fiscal Sandra Luz Baldovinos para ocupar la titularidad de las fiscalías especiales, estaban haciendo patente no solo las diferencias políticas que existen en el gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado, sino la propia idea de lo que significa para algunas y algunos un gobierno de recambio moral, que por supuesto nunca llegó.

Más allá de que esta acción no sea más que un vulgar acto de revancha, existe un fondo que tiene tintes de ser más turbio e inmoral y que, seguramente, porque así es la previsible conducta política en Guerrero, escale y se deteriore aún más.

Sin embargo, no todo es malo, malo, ni bueno, bueno. De esta acción de las y los diputados de Morena, dirigidos por Alfredo Sánchez Esquivel, resultó algo bueno, pues impidieron que una funcionaria que es parte de la repugnante corrupción que se dice combatir en esa Fiscalía repitiera en un cargo que exige la más alta preparación y la más completa calidad moral.

La decisión de impedir que una funcionaria mediocre y vulgar continúa dañando a la sociedad fue la más atinada; sin embargo, tampoco hay que ser ingenuos, es claro que esa decisión no se tomó porque los diputados estén pensando en el bienestar de los ciudadanos, ni mucho menos por algún extraño acto de buena consciencia, eso sería mucho pedir de personas que solo cumplen órdenes y defienden la chuleta y su fugaz estilo de vida; se hizo porque, precisamente, alguien de más arriba se los ordenó.

De las bancadas del PRI, PRD y demás entes ociosos se entiende que hayan intentado defender la corrupción y la inmoralidad. Algo más allá de un simple nombramiento estaban persiguiendo. El voto a favor de las propuestas de la fiscal no era porque les caiga bien, era parte también de un mandato, de una indicación superior como siempre lo es.

Ahora bien, no se saben las razones de por qué la fiscal que, atinadamente, ha estado renovando con personal más profesional las áreas sustantivas de esa podrida institución, propuso que repitiera en el cargo de fiscal especial de delitos sexuales y violencia familiar, Marlene Gómez Camero, dado que su único mérito fue haber sido amiga íntima del defenestrado exfiscal Jorge Zuriel, así como haber demostrado su prepotencia, producto de una conducta vulgar como la que se exhibe en su perfil de redes sociales y sus mismas fotografías.

En el ámbito profesional, esta persona apenas logró una licenciatura en derecho por la cuestionada y mediocre Universidad de Guerrero, donde la mayoría de los profesores son finos ejemplos de trapacería, cinismo, corrupción y acoso, las pruebas están, los señalamiento sobran.

Gómez Camero no era respetada por el cuerpo de litigantes en Acapulco, según se infiere de varios comentarios que han expresado, así que cuando se dio a conocer que fue rechazada, esa decisión fue celebrada. En el cargo que inmerecidamente todavía ocupa, actúo con evidente deslealtad a la ley, porque la vileza humana es la madre del prejuicio. Hay señalamientos de su afección por el dinero, por los objetos caros y de “su forma de operar” por consignas infames, sin respeto por la ley. Hicieron bien las y los diputados de Morena en liberar a la sociedad de una funcionaria con una conducta perniciosa, como aún hay muchos y muchas en esa fiscalía.

Ahora bien, por otro lado, también queda patente que, independientemente de lo bueno que haya resultado esta acción, hay una figura en las sombras interesada en afectar el desempeñó de la fiscal Sandra Luz. Hay una ‘mano que mece la cuna’ que está esperando cualquier error, cualquier incumplimiento para cobrar factura política. Sandra Luz no le conviene a esa normalidad corrupta de Guerrero, así que la tenebra le acecha.

Hay en el ambiente palaciego una atmosfera de cierto tufillo rencoroso contaminando las actuaciones del gobierno. En esa fiscalía hay diversas manos metidas. Hay muchos recomendados de diputados, magistrados, funcionarios, hasta de personeros del crimen que no quieren que las cosas cambien ni que cambien a los que tienen ya infiltrados. No hace mucho se demostró el nivel de suciedad que hay en esa fiscalía cuando se exhibieron las siete averiguaciones que tiene la persona que había sido nombrada en asuntos periciales. A esa persona hubo alguien que se la propuso a la fiscal, eso es más que obvio, porque el relevo que ella presentó después fue impecable.

Sobre el asunto de esta funcionaria multidemandada todavía no se informa si seguirá impune en esa institución, o si será despedida, dado que no es alguien a quien se le pueda confiar alguna tarea de justicia.

Es obvio que la transformación, aunque mínima, emprendida por la fiscal Sandra Luz para sanear una fiscalía degradada por una corrupción que sobrepasa cualquier adjetivo, tiene molestos a muchas y muchos. Limpiar y regresar la confianza ciudadana en una institución conocida por su abuso de autoridad y la fabricación de delitos debido a la degradación humana e ignorancia criminal de los que ahí laboran, es algo que afecta muchos intereses.

La fiscalía de Guerrero ha sido siempre una institución fuera de la ley, por ejemplo: los policías ministeriales están molestos porque la nueva fiscal exige cumplir la ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que en su artículo 37 señala que solo podrán portar armas en el desempeño del servicio. Pero los agentes quieren traer las armas de cargo siempre con ellos, para defenderse dicen, lo cual no es su función, y también las han usado para delinquir estando fuera de servicio. Dicen que siempre habían traído las armas porque así había un acuerdo con los otros fiscales. ¿Si la ley no se cumple ahí donde debe comenzar por respetarse qué se puede esperar de la sociedad?

El crimen organizado o no, tiene a sus personeros en la política local, están infiltrados en el Congreso, en los gobiernos municipales, en el estatal y en casi en todas partes de la vida pública y privada de Guerrero. La lisonja, los sobornos, la alabanza y los reconocimientos, son sus herramientas predilectas. Y cuando no funciona lo que sigue son las advertencias, y las amenazas. No hay funcionario o representante popular que se resista a ello. Es una conducta perniciosa que se repite siempre en Guerrero.

Como sea, hay alguien que no ve bien lo que pasa en la fiscalía y tiene a sus personeros actuando. Lo que ha venido pasando desde su nombramiento, son solo indicios, detalles que debe tener en perspectiva la nueva fiscal y no confiarse de la lisonja y el aplauso oficioso, por lo contrario, debe ampliar con prudencia pero con firmeza la confianza social que se ha ganado por su actuación y construir verdaderas alianzas morales, éticas y sólidas; debe evitar pifias como la de la funcionaria repudiada. La ruta que ha emprendido es la correcta, Guerrero esperaba una fiscal valiente, con decisión pero a la vez humanista, junto con la gobernadora Evelyn Salgado están construyendo un nuevo momento histórico, ojalá la sevicia y las bajezas humanas no las venzan y destruyan las buenas intenciones. Mientras, hacemos valer la presunción de inocencia o beneficio de la duda para ambas.

Primera llamada: El Congreso de Guerrero tiene un problema con el uso vengativo de los recursos públicos a cargo de las direcciones y comités que administra la Junta de Coordinación Política. La libertad de expresión no se ataca usando los recursos públicos. El cargo de diputado o diputada solo dura tres años y ya se gastaron uno. Dice don Crisóstomo de Tlapehuala que el poder no es para siempre, la amistad es más duradera. Corregir es de sabios.