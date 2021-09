Chilpancingo.- El Congreso local ‘analiza’ llamar a comparecer a los secretarios de Finanzas y Administración y de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, para que informen la situación que guardan las finanzas públicas de la administración pública estatal, y en qué se ejerció el presupuesto, si se obtuvieron los ingresos estimados para el Ejercicio Fiscal 2021 y sobre las 296 obras públicas planeadas.

En un acuerdo que se turnó a la Junta de Coordinación Política para su análisis y dictaminación, se expone que el hecho de que el gobernador del estado no acudiera al Congreso a pronunciar un mensaje con motivo del sexto informe de gobierno, no es motivo para que los secretarios no asistieran a informar el estado que guardan los asuntos a su cargo, como lo establece la Constitución.

Se argumenta que “las comparecencias son medios de control legal y constitucional que debe ejercer este Congreso para que se pronuncie sobre los asuntos públicos, además de quela ciudadanía debe conocer cómo deja el actual gobierno la gobernabilidad, las finanzas, el desarrollo del estado, el campo, los derechos humanos, entre otros rubros”.

Abunda que la rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información y máxima publicidad de datos abiertos es una obligación de los sujetos obligados y un derecho del pueblo.

La comparecencia de los secretarios antes citados tiene como objeto que informen el estado que guardan las finanzas públicas de la administración, cómo y en qué se han ejercido los más de 61 mil millones de pesos que aprobó el Congreso para el ejercicio fiscal 2021.

Además, para conocer si se obtuvieron o no los ingresos estimados para el ejercicio fiscal de este año y en qué se utilizaron los recursos obtenidos con la contratación de deuda pública; a cuánto asciende y sus compromisos, así como el porqué de los reclamos de diversos sectores por la falta del pago de sus prestaciones, para los cuales se aprobaron recursos.

La comparecencia del secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial es para que informe del presupuesto aprobado por más de 839 millones 713 mil pesos, para 296 obras; sobre lo presupuestado a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de más de 390 millones 771 mil pesos para 91 obras, y otros 565 millones para la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, para 63 obras.

Por último se indica que “es importante que el pueblo conozca la inversión realizada en obras, el proceso de construcción o si se terminaron; las empresas que las hicieron o están realizando; si tienen garantía y si están o no funcionando; si se hicieron conforme al proyecto técnico, dónde están, las de continuidad y los compromisos financieros”.