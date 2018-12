Conoce las novedades de Messenger

México.- Marcel Duchamp y Jeff Koons llegarán al Museo Jumex en la que será su primera gran exposición en México y Latinoamérica, Apariencia desnuda, el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, aun, la cual estará en el reciento del 17 de mayo al 29 de septiembre de 2019.

La muestra, curada por Massimiliano Gioni, establece paralelismos entre las obras de ambos artistas, considerados de los más influyentes del siglo XX, para abordar conceptos clave sobre los objetos, mercancías y su relación con la sociedad.

Apariencia desnuda presentará más de 70 obras de Duchamp y Koons como la serie completa de ready-mades de 1964 del primero, que incluye la Bicycle Wheel, el Bottle Rack y Fountain, así como una selección de piezas de Koons como The New, Banality, Made in Heaven, Celebration, Antiquity y obras como Rabbit, Balloon Dog, Moon, Play-Doh, and Hulk,

“Al poner sus trabajos frente a frente, la exhibición opera como una sala de espejos que refleja, distorsiona y amplifica las semejanzas y diferencias entre los artistas dentro de un complejo ‘régimen de coincidencias’, para tomar prestada una de las peculiares expresiones de Duchamp, explicó el recinto en un comunicado.

Gioni explicó que esta muestra es la primera que examina directamente la influencia de Duchamp en Koons y la interpretación de Koons al trabajo de Duchamp. “Como indica el título, la exposición Apariencia desnuda —tomado de un ensayo de la obra de Duchamp realizado por Octavio Paz—, revela las apariencias y apariciones en un juego de ajedrez entre la esencia y la superficie”.

“En el Museo Jumex nos emociona poder ofrecer al público mexicano una muestra en la que disfrutarán la faceta lúdica de la obra de Jeff Koons —uno de los artistas más significativos y populares de este siglo— y, al mismo tiempo, serán parte del diálogo entre dos creadores aparentemente disímbolos, pero que invitan a los espectadores a pensar sobre la función del arte”, afirmó Eugenio López Alonso, presidente de la Fundación Jumex arte contemporáneo.

La exhibición incluye préstamos de más de 30 colecciones como la Galleria Nazionale d’ Arte Moderna e Contemporanea de Roma, el Israel Museum, el Museum of Contemporary Art Chicago; National Gallery of Canada y la Tate de Londres, entre otros.