Consejeros del INE lloriquean por reducción de presupuesto

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como ramplonas, no serias y publicitarias las declaraciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en torno al desabasto de combustible en aquella entidad, y descalificó el argumento de comparar la situación con el estado de Puebla que no ha tenido falta de gasolinas, a pesar de ser una de las entidades con mayor índice de robo de hidrocarburos.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional bromeó al decir “safo, no voy a caer en provocaciones”.

“No sé por qué esta cuestión de (comparar con) Puebla se me hace muy ramplón el argumento. No podíamos castigar estados. Nosotros no somos chuecos”, aclaró.

Dijo que las declaraciones del gobernador de Jalisco son publicitarias, puesto que el ducto de Salamanca a Guadalajara fue sacado de operaciones hasta en cuatro ocasiones el pasado lunes.

A pesar de ello, aclaró que en Jalisco se va avanzando para normalizar la situación.

Ejemplificó que ayer se enviaron 50 mil barriles de combustible a ese estado.

El problema de desabasto de gasolina en Jalisco no es un asunto publicitario, es una crisis que requiere toda la seriedad del gobierno federal, afirmó el gobernador de esa entidad Enrique Alfaro.

“Me canso ganso”, reprochó en sus redes sociales el mandatario jalisciense tras los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Advirtió que no está politizando y que es muy serio en sus planteamientos.

Horas antes, Alfaro había manifestado que no buscaba polemizar con el presidente López Obrador.

“Lo que les voy decir no es en ánimo de confrontación ni de pleito con el Gobierno Federal. Tengo el hábito de hablar de frente y con argumentos; defender los intereses de Jalisco es parte de mi trabajo y no busco polemizar” como lo declaró esta mañana el presidente López Obrador.

En respuesta, en redes sociales, Enique Alfaro reiteró que el problema de desabasto en Jalisco es una crisis que requiere toda la seriedad por parte del Gobierno federal.

“Y que no digan safo a su responsabilidad. No estoy polemizando, soy muy serio. Me canso ganso”.