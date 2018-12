Conservadores exigen no aprobar matrimonios igualitarios en Guerrero

Chilpancingo, Guerrero.- Integrantes de grupos Red Guerrero por la Vida, Unión de Padres de Familia y Familias Unidas, exigieron a diputados locales no aprobar los matrimonios igualitarios en Guerrero, iniciativa presentada por Morena, y pidieron no legislar “para una minoría” como llamaron a la comunidad LGBT.

Este miércoles, la Comisión de Justicia donde fue turnada para su análisis y dictamen la iniciativa de reforma al Código Civil del estado para reconocer los matrimonios igualitarios, recibió a los grupos vinculados con el PAN y la iglesia católica quienes exigieron frenar dicha reforma y advirtieron que no frenar esa propuesta generará una confrontación entre los guerrerenses.

El presidente de la Red Guerrero por la Vida, Gerardo García Sánchez pidió a los diputados de la Comisión, que preside el priista Omar Jalil Flores Majul, legislar a favor de la población, respetando las instituciones fundamentales de la sociedad.

“No legislen a la espalda de la población y concentren sus esfuerzos en atender problemas graves de la población”, dijo.

Justificó que el matrimonio es una institución exclusiva entre hombre y mujer con el objeto de procrear y el deber que eso implica: velar por el desarrollo de los hijos. “Es sumamente importante recordar que el matrimonio es la única institución que vincula al menor con su padre y su madre de manera estable.”.

Cortés Jiménez dijo que las relaciones que no implican la procreación, como las de personas homosexuales, no se hace necesaria la institucionalización.

“Las dimensiones de la relación jurídica del matrimonio establecen derechos y obligaciones encaminados a garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de los hijos bajo un esquema de corresponsabilidad, en la permanencia, la exclusividad y para la subsistencia”.

Advirtió que si no frenan la iniciativa habrá confrontación. “Se dice que no se va a confrontar, pero se va a confrontar, creo que lo mejor sería fortalecer la institución matrimonial, que es darle a cada uno lo suyo, y tratar igual a lo que es igual y distinto a lo que es distinto”.

La presidenta de Familias Unidas, María Reyes Ríos resaltó que frenaron la despenalización del aborto logrando reunir a más de 15 mil personas en contra, iniciativa enviada por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero al Congreso local.

Frenaron también la iniciativa de los matrimonios igualitarios durante la administración del gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez.

El diputado de Morena, Moisés Reyes Sandoval es secretario de la Comisión de Justicia y quien presentó la iniciativa para reconocer los matrimonios igualitarios el 15 de noviembre a solicitud del Consejo Estatal de la Diversidad Sexual.

Reyes Sandoval defendió su propuesta y dijo que no era un tema de moral, religioso ni de partido, sino de un asunto jurídico, de derechos humanos, y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución en el cual establece que los matrimonios igualitarios son legales y constitucionales.

El diputado argumento que no puede haber guerrerenses de primera ni de segunda y en nueve estados de la república ya se habían reconocido los matrimonios igualitarios, e insistió en la necesidad de sacar adelante su iniciativa.

Aclaró también que la propuesta no tenía relación con la adoptación entre parejas del mismo sexo y en la agenda de Morena tampoco estaba el tema del aborto.

“Esta iniciativa tiene un espíritu jurídico, sin tintes morales ni religiosos. La regulación del matrimonio igualitario debe ser vista desde un punto nodal que es el reconocimiento de los derechos humanos de la diversidad sexual. Yo siempre lo he dicho, si el matrimonio igualitario no le convence a alguna persona, que no se case con una persona del mismo sexo, pero no podemos impedirle el derecho a que lo hagan”, dijo.

El diputado también de Morena, Servando de Jesús Salgado Guzmán pidió abrir el tema la sociedad y realizar una consulta para preguntar si están de acuerdo en los matrimonios igualitarios.

“Si la mayoría de la población dice que está en contra de los matrimonios igualitarios el dictamen de la iniciativa sería en contra, pero si está a favor se tendría que dictaminar a favor”, dijo.

La diputada del PAN, Guadalupe González Suástegui se pronunció en contra de los matrimonios igualitarios y advirtió que si se aprueban se abre la posibilidad de que las personas homosexuales también exijan que se le reconozca el derecho a la adopción.

Propuso crear una figura jurídica que le permitan a la comunidad LGBT acceder a derechos como pensiones y seguridad social, distintos al matrimonio.