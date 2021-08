México.- La consulta popular impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y si partido Morena como un ajuste de cuentas contra expresidentes de México del periodo neoliberal se perfila como un contundente fracaso por el desconocimiento, desinterés y falta de tiempo de la ciudadanía que no hizo suya esta convocotaria.

Y es que la consulta solo es del interés de los seguidores del partido del López Obrador quienes con estas convocatorias pretenden mantener movilizada a la ciudadanía en función de la imagen del presidente en vísperas de la consulta el próximo para la revocación del mandato.

Las críticas que ha recibido esta consulta se basan, sobre todo, en que no es de ninguna utilidad para los mexicanos respaldar las ansias vengativas del presidente y su partido, para lo cual se gastaron 500 millones de pesos del erario público.

Jaime Ruíz, chofer de la ruta Casas-Antena en la delegación Gustavo A Madero, Ciudad de México, confiesa que ni siquiera sabía sobre la realización del ejercicio.

“¿Cuál consulta? No, no sabía, pues ahora sí que nos la pasamos aquí en el autobús todo el día, no nos da tiempo de ver televisión, no me enteré la verdad”, expresa.

Tras explicarle el sentido de la misma, el hombre de 38 años sostiene que no es de su interés votar “porque eso a mí no me beneficia en nada, ¿qué gana la gente?, No gana nada, nosotros vamos a seguir en la miseria”.

Al oriente de la capital, en la Agrícola Oriental, Rigoberto Gómez reconoce que sí quiere votar, pero no puede. Trabaja en un negocio de mariscos y cierra hasta las 6 de la tarde, motivo por el cual no podrá acudir a su casilla que está ubicada en Iztapalapa.

No hay tiempo

“Sí, sí quiero pero no puedo, aquí cierro a las 6 de la tarde y en lo que lavo todo ya vengo terminando a las 7 y llego a mi casa como a las 8, no me da tiempo, pero yo creo que sí es importante para que los presidentes paguen por todo lo que hicieron”, declaró.

Otro de los motivos por los que la gente no está participando es que a diferencia las elecciones del 6 de junio, no hay casillas especiales, y solo se puede participar en la mesa receptora correspondiente a tu domicilio.

La señora Sara Reyes tiene un negocio justo frente al parque Iztacalco, donde se instaló la casilla correspondiente a las secciones electorales 1837 y 1838, sin embargo no le permitieron votar porque su credencial de elector es de Ixtapaluca.

“Me dijeron que tendría que ir hasta allá pero pues yo aquí tengo mi negocios y aquí vivo, no he cambiado mi dirección del INE porque tengo casa allá en Ixtapaluca, pero ahora por ese motivo no pude votar”, expresa.

Desde la comodidad de su casa, Elizabeth Cruz, habitante de Coyoacán, subió un comentario en su cuenta Twitter; “aquí en mi casita, la única consulta que hice a mis hijos fue si desayunar barbacoa o carnitas. La justicia no se consulta!”.

Poco interés

Baja afluencia de participación en la Consulta Popular se registra en algunas colonias de la Alcaldía Azcapotzalco, hasta el mediodía de este domingo.

En la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, en los límites con el Estado de México, las mesas receptoras lucen vacías, pese al gran despliegue de propaganda realizado en días previos por el partido Morena, que tapizó varias calles con carteles y mantas con propaganda contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

La casilla ubicada en la calle Enrique Añorve, en Ampliación San Pedro Xalpa, se instaló a tiempo pero el arribo de votantes ha sido lento, sobre adultos mayores beneficiarios de los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Confrontación ideológica política

La Consulta Popular confrontó a diputadas y diputados; mientras que los de Morena y aliados afirmaron que saldrán a votar a favor porque se trata de un “ejercicio democrático” que permitirá manifestar “el repudio contra los expresidentes”, los de oposición adelantaron que se quedarán en sus casas, pues calificaron el ejercicio como una “manipulación”, “engaño”, “circo”, “distracción”, “populismo”, y “una farsa”.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Ortega, señaló que no se tomará la molestia de salir de su casa para participar en la consulta, pues “es una manipulación y un engaño más”, mientras que el diputado Ricardo Flores, del Partido Acción Nacional (PAN) aseveró que se trata de una “oportunidad histórica perdida”.

Las legisladoras priístas Anilú Ingram y Laura Barrera coincidieron en que es “obsoleto” preguntarle a la gente si quieren que se aplique o no lo que ya está en la ley.