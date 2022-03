Yemen (AP).- Una coalición lidera por Arabia Saudí que combate a los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, lanzó una serie de ataques sobre la capital del país y una ciudad estratégica en el Mar Rojo, dijeron las autoridades el sábado. Al menos siete personas fallecieron.

El operativo nocturno sobre Saná y Hodeida, ambas en manos de los hutíes, se produce un día después de que los rebeldes atacaron un depósito de petróleo en la ciudad saudí de Yeda, en su asalto de más alto perfil hasta la fecha en el reino.

El general de brigada Turki al-Malki, vocero de la coalición saudí, apuntó que los ataques estaban dirigidos contra “fuentes de amenazas” para su país, según la agencia noticiosa estatal Saudi Press.

La coalición interceptó y destruyó dos drones cargados de explosivos a primera hora del sábado, apuntó el portavoz, agregando que fueron lanzados desde instalaciones petroleras civiles controladas por los hutíes en Hodeida. Además, instó a los residentes de la ciudad a mantenerse lejos de estos lugares.

Las imágenes que circulaban por internet mostraban llamas y columnas de humo sobre Saná y Hodeida.

