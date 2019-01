Convocar para Guardia Nacional, sin ley aún, grave error: Sicilia

México.– El anuncio que realizó esta mañana Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, sobre el arranque del reclutamiento de civiles para la Guardia Nacional sin que la Ley haya sido discutida y menos aprobada en el Congreso de la Unión, es grave y le da la razón a sus detractores, dijo Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

“Es muy grave y por desgracia este tipo de cosas de Andrés Manuel da visos de su estructura tiránica, como si la única manera de que funcionen las cosas, que el país pueda salir adelante es a partir de sí mismo, por eso hace este tipo de atropellos y dice que no quiere atropellar estos poderes, dice que está dispuesto a escuchar y este temperamento suyo tira todo por tierra. Lo peor del asunto es que le piensa dar razón a sus detractores, cosa que terminará por polarizar aún más las cosas”, argumentó Sicilia Zardain.

Esta mañana el Presidente anunció que este 2 de enero inicia el arranque de reclutamiento para todos aquellos jóvenes que quieran pertenecer a las Fuerzas Armadas para formar parte de las filas de la Guardia Nacional. En un periodo de tres a cuatro años, dijo, se debe contar con la participación de 50 mil elementos que se encarguen de la seguridad pública en las coordinaciones territoriales propuestas por la nueva administración.

Para este año el Gobierno federal prevé el reclutamiento de 21 mil 170 jóvenes; 14 mil 833 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 6 mil 337 por Secretaría de Marina (Semar). Para 2020 y 2021 la Sedena reclutará 14 mil 430 y 14 mil 400 elementos respectivamente.

El anuncio no fue bien recibido ni por la oposición en la Cámara de Diputados y tampoco por activistas como Sicilia Zardain, quien desde la trinchera de las víctimas de la violencia ha pugnado por la desmilitarización del país y por la paz.

“Andrés Manuel tiene que cuidarse y dejar que los poderes y las organizaciones discutan el tema. Él lanzó la idea, es su idea, pero no debe imponerla, además las condiciones no están para que se imponga una excesiva militarización del país. Asume una postura dictatorial haciendo a un lado la inteligencia del país, a los poderes; lo que nos va a llevar a un desastre mayor”, consideró el poeta.

AMLO: “Desbordamiento absurdo”

Javier Sicilia dijo que López Obrador ha caído en un “desbordamiento absurdo apoyado en sus 30 millones de votantes”, frente al desconcierto y descrédito del resto de los partidos políticos.

El escritor consideró que el mandatario se “siente seguro por la mayoría en la Cámara” y que por eso se adelantó a lanzar la convocatoria para reclutar civiles para la Guardia Nacional, sin que la reforma que le dará legalidad a la agrupación militar esté aprobada.

“Pero no es un asunto de mayoría, de voluntarismo; es un asunto de que se está jugando el destino de la paz y la justicia de este país y que las voces de los expertos en este tipo de temas tienen que ser escuchadas. No hemos dejado de estar insistiendo en una ruta crítica de salida del Ejército y una ruta de cuándo, cómo y en qué periodo tendremos una verdadera policía, porque lo que nos está lanzando con este mensaje y esta insistencia en la Guardia Nacional es que la guerra va a continuar y que no le importan las víctimas, que va a profundizar de una manera mucho más terrible lo que ha sido un error en las administraciones pasadas”, dijo.

Sicilia Zardain añadió que el convocar a civiles para formar parte de la nueva agrupación es un disfraz de la militarización del país.

“Está tratando de darle una legalidad al Estado de excepción que hay está desde que [Felipe] Calderón sacó al Ejército a las calles y que continuó Enrique Peña Nieto. Pero ahora es más brutal, no hay equilibrios civiles: el único civil que puede equilibrar este asunto es él, es el Presidente de la República; pero, ¿qué va a pasar si ya no está el?, ¿si se enferma?, ¿qué va a pasar cuando cambie el régimen? Le está dando toda la autorización al Estado de excepción, a los militares para que dominen el territorio mexicano a parir de una violencia extrema”, argumentó.