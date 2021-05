Acapulco.- La corrupción en el gobierno morenista de Acapulco a cargo de Adela Román Ocampo no es culpa de gobiernos anteriores, por ejemplo: Adán Tapia Peña, funge como asesor financiero de la presidenta municipal desde inicio de su administración, esta persona también es representante legal de la corrupta empresa Servicios de Inteligencia en Finanzas, Empresarial y Gubernamental S.C, que le vendió al gobierno honesto de Acapulco un programa por 12 millones de pesos para cobro del predial, sin licitación, y sin dar los resultados esperados.

“Aquí hemos gobernado con tanta pulcritud y hemos administrado los dineros del pueblo con tanta responsabilidad que vamos a entregar más de mil 500 obras de infraestructura y se han pagado a tiempo las nóminas”, afirmó apenas la alcaldesa que en varias ocasiones abandonó el gobierno para irse a buscar la candidatura de Morena a gobernador y dejó a cargo a sus hermanos y demás parientes.

Ahora bien, el oaxaqueño Adán Tapia Peña, es amiguito y socio en algunos negocios con la alcaldesa honesta de Acapulco, por eso lo nombró como su asesor financiero. Este individuo también tiene a su cargo la Prestación de Servicios de cobro de la cartera vencida del Impuesto Predial, con la misma “empresa”.

No se sabe a ciencia cierta quien le recomendó usar esta empresa a Adela Román, o si fue idea suya. Lo cierto es que Servicios de Inteligencia en Finanzas, Empresarial y Gubernamental S.C (SIFEG), está boletinada en Hacienda como empresa vinculada a facturación “fantasma”, además de haber sido usada, sobre todo en Oaxaca, para hacer todo tipo de negocios fraudulentos en la administración pública.

Corrupción

Una nota de El Universal señala que “Una decena de municipios de Oaxaca pagaron servicios de asesoría fiscal y financiera a empresas “fantasma”, reportadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y vinculadas a la compañía Servicios de Inteligencia en Finanzas, Empresarial y Gubernamental, S.C. (SIFEG), propiedad de Viridiana Manzano, esposa del ex subsecretario de Finanzas estatal, Alberto Benítez, según documentos a los que tuvo acceso El Universal”.

SIFEG es una persona moral que se constituyó el 30 de diciembre de 2013 ante la notaría pública número 122, María de los Ángeles Sánchez, como consta en el Instrumento Notarial número 605, volumen 9.

Los socios de la empresa son Adán Tapia, Viridiana Manzano, ex candidata al Senado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y esposa de Alberto Benítez, quien fue el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas en el sexenio de Gabino Cué y hermano de la diputada federal del PRI, Mariana Benítez, asimismo, Lorena Bohórquez y Elizabeth Martínez.

Adán Tapia, representante legal de SIFEG, fue director de Ingresos del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez entre 2007–2010, primer trienio del edil José Antonio Hernández Fraguas, quien está repitiendo en el cargo.

Según la Auditoría Superior del Estado (ASE), Tapia estuvo bajo investigación por supuestas asesorías contables y fiscales que ofreció a los ayuntamientos a través de ICADI, otra de sus empresas en sociedad con Ernesto Valle, Rogelio Leyva, Saúl Díaz y José Castellanos, los dos últimos funcionarios de la ASE.

Tres de estas empresas, a través de las que operaba SIFEG, aparecen en las listas de alerta del SAT por “emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios que amparan tales comprobantes”: Soluciones de Logística e Integral Heyshell, Sistemas Empresariales La Gioconda y Sustento Real Empresarial.

A los ediles de Oaxaca esta empresa les vendió la idea de que podía “bajarles” recursos (que por Ley ya se les había autorizado) a cambio de un moche que iba del 30 al 50 por ciento.

“Estuve de presidente municipal de 2014 a 2016, se me acercaron para gestionar recursos Adán Tapia y Viridiana Barranco, son los que se me acercaron al municipio para ofrecerme asesoría financiera, obvio cuando uno inicia el trienio surgen las empresas de gestoría, para hacer el Plan de Desarrollo Municipal. El ex alcalde entrevistado reconoció que en el primer año de su gestión facturó a esa empresa 15 millones de pesos y 35 al año siguiente por “bajar” recursos.

La alcaldesa de Acapulco, Adela Román, tiene la obligación de informar al Cabildo y a los ciudadanos de Acapulco cuáles fueron las razones para contratar una empresa señalada múltiples veces de actos de corrupción en Oaxaca. Cuánto y de qué otros rubros ha facturado Servicios de Inteligencia en Finanzas, Empresarial y Gubernamental, S.C. (SIFEG), y cuáles son los beneficios para los ciudadanos el haber pagado a esa supuesta empresa 12 millones de pesos del erario público.

Más corrupción

En la Auditoría Estatal están varios expedientes abiertos contra el gobierno de Morena en Acapulco por presunto daño al patrimonio económico municipal, es decir al dinero público.

Uno de estos expedientes es el que está identificado como ASE-ST-UI-015-2020, presentado por el síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán, a quien la alcaldesa ha hostigado desde el inicio de la actual administración.

Las autoridades denunciadas son: Adela Román Ocampo; la exsecretaria de Administración y Finanzas Soraya Benitez Radilla; el exsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Javier Ibarra Angulo; el exsubsecretario de Administración Roberto Alfonso Espinoza Godoy; el coordinador General de Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique García; El secretario General del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Ernesto Manzano Rodríguez y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas.

Alejandro Sotelo, gente de Abelina.

Las acciones observadas son las siguientes: Recolección de residuos sólidos (recolección de basura) Relleno sanitario. Distribución de agua potable en pipas. Y toda la obra pública ante la falta de conocimiento de aplicación de obra.

Tan solo en Saneamiento Básico, el gobierno honesto de Morena en Acapulco tiene observaciones por 135 millones 654 mil 356 pesos. En este sector del ayuntamiento, Abelina López, candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, colocó a Alejandro Sotelo Urióstegui, gente de su agrupación y de sus confianzas. Durante esta administración la lista de la nómina de esta dirección es una de las más abultadas.

Otro expediente:

En la Auditoría Superior del Estado se abrió el expediente: ASE-ST-UI-016-2020. Las autoridades demandadas son: la alcaldesa Adela Román Ocampo; el exsecretario de Administración y Finanzas, Omar Rodolfo Romero Ávila; el exsubsecretario de Administración, José Luis Jiménez Nava; el jefe del Departamento de Licitaciones, José Eduardo Maldonado Vergara; el exsecretario de Planeación y Desarrollo Económico del Municipio de Acapulco , Rene Vargas Pineda.

1.- Las acciones observadas son: Primera ministración de formtaseg 2019.

Adquisición de Vestuario y Uniformes $ 17 millones 74 8 mil pesos.

Adquisición de Prendas de Protección $ 7 millones 407 mil pesos.

Adquisición de Material y Equipo para la Protección Contra el COVID19 $ 2 millones 767 mil 269 pesos.

Prestación de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales para la Implementación del Proyecto de Justicia Cívica Escenario B $ 500 mil pesos.

2.- Adquisición de semilla mejorada por la cantidad de $ 12 millones de pesos.

Otro expediente

En la Auditoría Superior del Estado hay otra denuncia, esta sin número de expediente todavía, hecha el 20 de noviembre de 2020.

Los demandados son: la presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo; el exsecretario de Administración y Finanzas, Omar Rodolfo Ávila Romero; el exsubsecretario de Administración José Luis Jiménez Nava; e coordinador General de Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique García; El secretario General del ayuntamiento de Juárez, Ernesto Manzano Rodríguez.

Las acciones observadas son las siguientes:

Contratación de servicio sin la autorización del comité de adquisiciones: monto estimado de observación: 300 millones de pesos, desglosados de la siguiente manera.

1.- Prestación de Servicio de Recolección de Residuos Sólidos (recolección de basura), teniendo como proveedores al C. Raymundo Gutiérrez Salgado y Recolección Sustentable Guerrero S.A. de C.V., los cuales son las mismas empresas por la cuales se presentó la denuncia SAFCP/CCVGP/040/2020 de fecha 8 de septiembre del 2020, recibida en oficialía de partes de la auditoría el día 10 de septiembre del 2020.

2.- La prestación de los servicios consistentes en la distribución, compactación, extendido y operación de los desechos sólidos que ingresen en el relleno sanitario, teniendo como proveedor a la empresa Castillo Trinidad y Asociados S.A. de C.V., que de igual manera forma parte de la denuncia descrita en el numeral que antecede. Esta es una de las empresas favoritas de los gobiernos locales, tan solo del 2012 al 2020 facturó más de 66 millones de pesos en Guerrero.

3.- Prestación de Servicios de Supervisión Externa de la Báscula, Teniendo como proveedor de este servicio a la empresa MAW Asociados, S.A. de C.V, una empresa que lo mismo factura por material de curación y medicamentos que por cursos de Seguridad en Instalaciones, como el que impartió un tal Edgar Rubio en Acapulco.

4.- Enajenación de Suministro de Combustible, teniendo como empresas proveedoras a Multiservicios Gasolinero el Libramiento S.A. de C.V., Arredondo Villanueva Hermanos S.A., Servicio Magallanes S.A. de C.V. y Muller Asociados, S.A. de C.V.

5.- Prestación de Servicio de Agua Potable en Pipas, en la cual son proveedores diversos asignados directamente por el secretario General del H. Ayuntamiento de Acapulco el C. Ernesto Manzano Rodríguez.

6.- Prestación de Servicios de Comunicación Social, los cuales son proveedores diversos en materia de medios de comunicación como son: periódicos, redes sociales, televisión etc, asignados de forma unilateral por parte del director de comunicación social el C. Celso Ruiz Gómez.

De acuerdo a la ley por cada una de las exposiciones descritas en los numerales que anteceden, procede la inhabilitación de los funcionarios principalmente, la integración de las carpetas de investigación y la reparación del daño al erario municipal.

Este es el gobierno al que pretende darle continuidad la candidata de Morena, Abelina López. Un gobierno corrupto de Morena al que nunca criticó, pues la regla es coludirse con la corrupción si eres del mismo partido.

Para evitar cuestionar la suciedad del gobierno de la alcaldesa Adela Román, la corrupta candidata impuesta por Morena en Acapulco pretender culpar a gobierno perredistas y priistas del pasado, a los que también solapó como el de Evodio Velázquez, donde fungía como directora educativa una allegada que ahora insertó en su planilla de regidores. En resumen, en Morena son unos corruptos y mentirosos. Las pruebas están a la vista.