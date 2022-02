Trendy.- Tras la polémica que se desató por un gesto que tuvo María José con un fan en una de sus últimas presentaciones, la intérprete tuvo que cancelar un show que tenía programado para este domingo 06 de febrero en la Feria de la Candelaria Salvatierra debido a que dio positivo a COVID-19.

El 2022 inició con una nueva ola de contagios que ha impactado en gran parte de la población mexicana tras la presencia de la variante Ómicron. Algunos cantantes, conductores y actores como Sabine Moussier, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Kate del Castillo, Érika Buenfil, Maribel Guardia, entre otros, se contagiaron de coronavirus en las últimas semanas y, desafortunadamente, no todos lograron recuperarse, tal fue el caso de Diego Verdaguer.

En esta ocasión, María José recurrió a sus historias de Instagram para comunicar que no podría presentarse en la Feria de la Candelaria Salvatierra, Guanajuato, porque se aisló después de que obtuvo un resultado positivo en una prueba de coronavirus. Con el fin de evitar especulaciones y mantener al tanto a sus seguidores de la plataforma, la intérprete aseguró que sus síntomas son leves y se encuentra estable.

Hasta el momento, la exintegrante de Kabah no ha dado más declaraciones al respecto, sin embargo, se ha mantenido activa en redes sociales. Hace unas horas, publicó una fotografía que tomó desde la ventana de su cuarto, donde capturó la belleza del paisaje enmarcado con un tenue arcoíris. También posteó el cartel de su concierto en el Palenque Jalostotitlán que se llevará a cabo el 26 de febrero.

María José es una de las cantantes mexicanas que recientemente retomó sus shows presenciales después de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. Gracias a ello, tuvo la oportunidad de convivir con sus fans de Guanajuato en la Feria de León, evento donde también se presentaron otros artistas como Alejandro Fernández, Gloria Trevi, Ha*Ash, Carlos Rivera, Pepe Aguilar, Emmanuel y Manuel Mijares.

La polémica

Durante el show, María José habría hecho un gesto que más tarde se viralizó en internet y fue duramente criticado por los usuarios. En el video recuperado por un asistente al concierto se puede apreciar a la intérprete de No soy una señora cantando en el centro del palenque y, en el público, llamó la atención una mujer que quería darle un presente.

La fanática se acercó hasta la primer fila con la intención de poder regalarle un ramo de flores a la cantante. Gritó, alzó los brazos, hizo señas, pero nada funcionó, pues María José continuó con su show sin ninguna interrupción. Debido a que en el video no se logra apreciar qué pasó después, hasta ese momento se pensaba que la cantante no había aceptado el obsequio, por lo que algunos internautas la señalaron de haber ignorado a su admiradora.

“Yo hubiera pedido mi dinero”, “Esas actitudes de diva ya no se usan, humildad señora”, “Ya he visto varios comentarios de que andaba bien sangrona”, “¿Quién es María José?”, “Claramente no trae puesto el cubrebocas y se los dijo desde el principio”, fueron algunas reacciones que dejaron en el video de TikTok.

No obstante, también hubieron quienes comprendieron la actitud que aparentemente tomó la cantante porque el contacto con una persona desconocida significa exponerse a un riesgo de contagio de coronavirus, tanto para ella como para su fan. Más tarde, trascendió que María José si habría aceptado el ramo de flores contrario a lo que se pensaba.

Fuente: Infobae