Chilpancingo, Guerrero.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), fracción Ayahualtempa, en el municipio José Joaquín de Herrera, analizan si apoyan o no la consulta popular para llevar a juicio a ex presidentes mexicanos.

De acuerdo con el coordinador regional de dicha organización comunitaria, Margarito Silva Hernández, primero se tiene que realizar una asamblea para definir si se participa o no en dicho ejercicio el próximo domingo 01 de agosto.

Dijo que no se puede tomar una decisión unilateral sino que se tiene que consultar con los coordinadores, comandantes de la CRAC-PF, así como con comisarios municipales de las comunidades que controlan.

“Tenemos que planear, que platicar todo eso y si no, pues no le entramos. La CRAC debe permanecer como CRAC, no podemos ingerir en la consulta si no se llega a un acuerdo”, argumentó.