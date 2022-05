Trendy.- Para celebrar el próximo cumpleaños de Laverne Cox, Mattel decidió honrar a la actriz con su propia Barbie, siendo esta la primera muñeca transgénero de la empresa.

Con esto no solo celebran la diversidad y la representación, sino, en palabras de la empresa, a una pionera, ícono y defensora.

“Esta es la muñeca más nueva de Barbie Tribute Collection, reconociendo su impacto en la televisión, el cine, la moda y la comunidad LGBTQ+”, señaló Mattel en un comunicado.

De acuerdo con Mattel, la muñeca fue lanzada este 25 de mayo, fue diseñada por Carlyle Nuera y tiene un costo de 40 dólares.

Al respecto, Laverne contó que de niña nunca la dejaron tener una Barbie, lo que fue doloroso, pero nunca es tarde para reparar a tu niña, niño o niñe interior, por lo que agarró su Barbie, la vistió y jugó con ella.

“Ahora les niñes pueden soñar con una muñeca de Laverne Cox, la primera Barbie transgénero”, dijo la actriz en un video.

Laverne Cox cumplirá 50 años este 29 de mayo, por lo que esta es una buena forma de celebrar su vida y sus logros.

¿Quién es Laverne Cox?

La actriz es originaria de Mobile, Alabama, y muchas personas la conocen por su participación en Orange is the New Black, donde interpretó a Sophia Burset.

Desde su participación en la serie de Netflix, Laverne ha estado en otros proyectos como Inventando a Anna, Hermosa Venganza y El Show de Terror de Rocky.

Ha sido nominada como actriz cuatro veces al Emmy, además ganó un Emmy como productora y es la primera mujer negra y transgénero en tener un rol principal en un programa de televisión.

Para la muñeca, de acuerdo con Mattel “luce un diseño de triple amenaza con un vestido de tul rojo intenso que cubre con gracia un deslumbrante body plateado metalizado. Su cabello se barre en glamorosas ondas de Hollywood mientras que el maquillaje dramático completa su look”.

Fuente: LaNoticia