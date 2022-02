Trendy.- A casi dos años de que causaron revuelo al darse a conocer que estaban iniciando una relación sentimental, la pareja conformada por Belinda y Christian Nodal ha llegado a su fin. Según un comunicado difundido por el cantante, la relación y los planes de boda han quedado cancelados, y aunque no reveló más detalles, dejó entrever que agradece los momentos que pasó al lado de la también modelo.

Los fans de la pareja han querido indagar cuáles son las causas de dar por terminado el mediático romance y los motivos que los llevaron a seguir sus caminos por separado, sin embargo ninguno de los dos cantantes han revelado detalles y solamente se conocen especulaciones vertidas en algunos medios de comunicación.

Tal es el caso del programa Chisme no like! donde si difundió que presuntamente la cantante de Boba niña nice y el intérprete de 23 años se habrían distanciado luego de que ella le solicitara cuatro millones de dólares para pagar su deuda con el SAT, siendo que en realidad ella sólo debía 500 mil y no la fuerte suma que, aseguran, le pidió a su hoy ex novio.

“Se dice que Belinda le rogó a su novio por el préstamo y la respuesta de Nodal fue que hablara con sus abogados. Lo malo vino cuando los representantes legales del cantante al investigar el caso se dieron cuenta de que Beli únicamente debía 500 mil dólares y no los 4 millones que decía”, explicó el programa conducido por Elisa Beristain.

La versión del programa de información del espectáculo tomó fuerza luego de que se diera a conocer que Nodal escribió ciertos mensajes en Twitter donde admitió haberse sentido decepcionado. Como respuesta a los comentarios de un par de usuarios, el cantante originario de Caborca, Sonora, contestó que prefiere que la gente se quede “con lo bonito” de su relación con Belinda.

Además, dejó a entrever que existen otras razones, las cuales no especificó, y que si se dieran a conocer más “a fondo”, la imagen pública de la también actriz de 32 años quedaría perjudicada:

“Eres un poco hombre, Nodal, yo no sé cómo fue que pudo soportar tanto tiempo que estuvieras con ella, en vez de decir tanta mam*ada, agradece que gracias a ella te hiciste conocido”, le escribió una persona del fandom de la cantante: @beli_lov.

“Ese es el problema, ustedes nomas piensan en números, en belleza física… y cuál darme a conocer si ya era el artista más escuchado de México y charteando globalmente… Y sigan hablando mi*rda y a ver después cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito. Último aviso”.

En otro mensaje de la red social, una persona le escribió: “Qué decepción tan grande nos acabas de dar a todos los que te apoyamos en su momento”, a lo que el cantante de 23 años reviró:

“Decepción la que me llevé yo. Y como fans, mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas porque la única afectada va a ser Beli, si se habla a fondo”.

Sin embargo estos contundentes mensajes fueron eliminados minutos después por el cantante, pero fueron recuperado por algunos usuarios y fanáticos del artista. Por su parte, Belinda sólo se limitó a compartir un texto de su madre, quien pide respeto por el aniversario luctuoso de la abuela de Belinda.

El mensaje de Criss Angel

En medio de las especulaciones, usuarios de internet recordaron que Belinda sostuvo una relación con el ilusionista estadounidense Criss Angel en 2017, a quien conoció en uno de sus shows como residente en Las Vegas, en el verano de 2016.

Tras el flechazo, la pareja se dejó ver de vacaciones en bote en la playa, y conviviendo con otros famosos como Kylie Jenner y el rapero Tyga. Intercambiaron algunos mensajes cariñosos en redes sociales, donde también aparecían en postales que daban cuenta de su romance que todos creían viento en popa. Incluso el mago se hizo un tatuaje en el pecho en honor a la española naturalizada mexicana.

Sin embargo, en septiembre de 2017 se dio a conocer la ruptura de los novios que no habían dado indicios de estar pasando una crisis en su relación. Tras romper con Belinda, el mago estadounidense escribió: “No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”.

Entonces, Belinda prefirió no dar demasiados detalles al concluir su relación: “A mí lo único que me afecta es lo que pienso de mí misma y es lo que hago. No hablo mal de nadie”, dijo a Ventaneando.

Ahora, cinco años después de aquella ruptura, las palabras de Criss Angel resuenan y algunos fans de la los ‘Nodeli’ aseguran que se habría tratado de una suerte de advertencia para las futuras parejas sentimentales de Belinda, tal es el caso de Nodal, quien al momento no ha revelado más detalles.

