Critican a Tatiana por advertir riesgos de Guardia Nacional militarizada

México.- La diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier, acusó que una de sus compañeras de bancada la increpó de forma directa y ofensiva por presentar una reserva al dictamen de la Guardia Nacional.

La legisladora federal compartió que anoche, luego de presentar en tribuna su reserva para eliminar el apartado que establece una Junta de Jefes de Estado como parte de la estructura orgánica de la Guardia Nacional, una diputada de Morena le gritó que finalmente le había salido “lo panista”, por su rechazo a institucionalizar la presencia e intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“Ahorita que bajaba, me grita, pero así con un coraje y con groserías: te salió lo panista. Como que defender el derecho a lo que yo entiendo como la libertad por la que me gustaría transitar y que mis hijos transiten en este país, fuera ponerte un color o algo, y no el color más grande que tenemos todos, que es el verde, blanco y colorado”.

En su intervención en tribuna, Clouthier Carrillo consideró el debate y votación del dictamen de la Guardia Nacional como la decisión más importante de la actual legislatura y se pronunció por evitar, desde la Constitución, que parte del mando de dicho cuerpo se componga por integrantes de las Fuerzas Armadas, por lo que propuso la eliminación de la Junta de Jefes de Estado, compuesta por elementos de la Marina y el Ejército.

“La integración orgánica de la Guardia Nacional no debe ser parte de los preceptos constitucionales, pues reconocer a una junta de Jefes de Estado Mayor, equivale a elevar a los militares a un nivel constitucional en la toma de decisiones y, por tanto, que puedan ejercer sus funciones sin cuestionamiento alguno”.

En cuanto a su posición respecto al PAN, Tatiana Clouthier los tachó de encabezar una simulación en torno a su rechazo a la creación de la Guardia Nacional, pues consideró que parte de la crisis de violencia e inseguridad que se vive en el país en estos momentos es consecuencia de la “guerra contra el narcotráfico” lanzada por Felipe Calderón.

“Caray, quien sacó y el desmadre este que tenemos, lo tenemos porque el PAN, Felipe Calderón, sacó el Ejército a las calles y echó a perder el avispero. Entonces que ahora vengan y digan y se corten las venas, no que no tengan razón en algunas de las cosas, sin embargo, nunca oí que uno de ellos le levantara siquiera la pestaña a Felipe por una circunstancia de éstas”.