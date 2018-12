Cruz Azul volvió a cruzazulearla; aquí los memes del “ya merito”

México.– Edson Álvarez marcó doblete para el América en la Gran Final del Apertura 2018, para darle el triunfo a las Águilas sobre el Cruz Azul por marcador de 2-0. Las Águilas lograron ahora llegar a la cima del futbol mexicano con 13 estrellas, en tanto que la Máquina seguirá anhelando un campeonato como desde hace 21 años.

Es por ello que te traemos los mejores memes de la victoria del América frente al Cruz Azul, así que comencemos.

#CruzAzulVsAmérica Cruz Azul Fans where you at ? Donde están ??? pic.twitter.com/J7qsGNOo3m

— Javier Torres🇺🇸🇲🇽🎄 (@JavieTorres2001) December 17, 2018