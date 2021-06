Ciudad de México, (AP) — La Suprema Corte de Justicia de México aprobó el lunes una declaración de inconstitucionalidad de partes de una ley que prohíbe el consumo de cannabis con fines recreativos. Esto no significa que la marihuana quede legalizada pero sí supondrá que cualquier mexicano que pida un permiso podrá consumirla de forma legal si la cultiva en su casa y con ciertas restricciones.

“En lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá remitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados”, indicó la ministra Norma Lucía Piña durante el debate del tema. Agregó que entre las limitaciones estará que los adultos no consuman delante de menores y no conduzcan o realicen actividades peligrosas bajo los efectos de dicha droga. Tampoco podrá consumirse en lugares públicos sin el consentimiento del resto de personas en ese espacio.

La resolución de la Corte anula varios párrafos de la Ley General de Salud al considerar que la prohibición absoluta del consumo de cannabis con fines lúdicos entraña una restricción desproporcionada al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores. De este modo, deja en manos de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que establezca los detalles de los permisos para el autoconsumo. También supone una llamada de atención al Congreso, que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para legislar sobre el tema.

El primer amparó a favor del consumo de cannabis con fines recreativos fue en 2015 y el uso medicinal se aprobó en 2017.