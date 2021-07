México.- Como lo hicieron sus odiados antecesores que justificaron la imparable violencia de los carteles de la droga, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ese problema se lo heredaron porque cuando llegó al gobierno los carteles ya existían y no se han creado nuevos.

“Hay gobernabilidad en nuestro País. En materia de seguridad pública también hemos avanzado aun con la complejidad del problema que heredamos. Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio.

“Es el Cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya habían, los que estamos enfrentando no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros medios más humanos y eficaces; estamos atendiendo a los jóvenes”, dijo López Obrador durante el Informe por el tercer año de su triunfo electoral.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, el presidente vendió como logros en seguridad la baja en homicidios y secuestros, y lamentó el alza en los feminicidios.

“La paz es fruto de la justicia, de todas formas ha ido bajando la incidencia delictiva. En el tiempo que llevamos, los homicidios han disminuido 2 por ciento; el robo de vehículos en 40 por ciento; el secuestro en 41 por ciento; el robo a casa habitación en 26 por ciento.

“Aunque, todavía tenemos aumentos del 14 por ciento en feminicidio; en 9 por ciento en robo de transporte; y en 26 por ciento en extorsión”, aseguró.

Sobre el pasado periodo electoral, dijo que “en esta ocasión no se llevaron a cabo elecciones de Estado, no dejó de haber la vergonzosa compra de votos en dinero, tarjetas o entrega de despensas, pero no fue determinante como sucedía en tiempos pasados

“Además, no hubo masacres, no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo. En Guerrero, por ejemplo, ningún candidato sufrió agresiones y casi lo mismo aconteció en la mayoría de los Estados”.