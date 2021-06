México.- Pese a la pandemia de COVID-19, los actos de violencia en algunas casillas y las constantes descalificaciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desarrollo de las elecciones intermedias celebradas el pasado 6 de junio fueron impecables “desde el punto de vista técnico y organizativo”. Así lo declaró este jueves Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante el foro internacional “Construyendo la democracia del siglo XXI”, organizado por la Registraduría Nacional del Estado de Colombia, el funcionario aseguró que luego de los comicios la credibilidad y confiabilidad hacia el INE aumentó, algo que ya no se puede permitir perder ni erosionar.

“El INE llegó a las elecciones con un trabajoso respaldo de la credibilidad ciudadana, trabajoso en términos de su construcción; respaldo del 60 por ciento de la credibilidad ciudadana y salimos de las elecciones con el 71 por ciento de credibilidad”

En este sentido, calificó como increíble que el presidente López Obrador busque una potencial reforma electoral, pues señaló que los cambios al sistema electoral sólo se deben emprender para mejorar.

“Es increíble que, a tres semanas después de una elección como esa, se esté insistiendo en una reforma electoral desde la propia Presidencia de la República” “¡Cuidado con las reformas electorales!”, advirtió el presidente del INE e indicó que “no hay que emprender esa ruta a menos que sea verdaderamente necesaria”.

Subrayó que las reformas electorales deben tener autonomía en su discusión, en su pertinencia e idoneidad y no en el contexto de una agenda mucho más amplia, porque se corre el riesgo de que, desde distintas posiciones políticas, no sea discutida en sus méritos y sea utilizada como moneda de cambio.“Que parta de diagnósticos reales, cuáles son los problemas que se quieren resolver, si no se tiene claro cuál es el problema que se quiere resolver, qué se quiere mejorar, pues no tiene sentido emprender una reforma porque se puede abrir la Caja de Pandora”

“En esa lógica de litigiosidad seguramente si no hay un consenso previo, un consenso en torno a las reglas del juego, alguien después va a argumentar que perdió por culpa de las reglas. Reglas inequitativas, reglas que no fueron aceptadas, reglas que no fueron avaladas por el conjunto de los actores políticos”, argumentó.

El pasado 15 de junio, AMLO señaló que a partir del próximo año presentará al Congreso tres reformas constitucionales sobre el sector eléctrico, la Guardia Nacional y una electoral.

La reforma que tiene que ver con el INE, dijo, es para “darle independencia” al organismo en el proceso de las elecciones “y que no domine el conservadurismo”. Sin embargo, aclaró que aún no sabe si se propondrá solo la renovación del ente electoral o la creación de uno nuevo.