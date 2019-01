¡Cuidado!; tu celular podría explotar si lo usas mientras carga

México.-Una sonda espacial, que se acercaba a un asteroide, capturó una gran fotografía de la Tierra y muestra cómo se ve a 110 millones de kilómetros.

Osiris-Rex de la NASA tomó la fotografía días antes de entrar en la órbita del asteroide Bennu, en Nochevieja.

An entire journey in one frame… My NavCam1 imager captured this shot of Earth, the Moon, and Bennu before I went into orbit.

During Orbital A, my team is using "OpNav" (short for optical navigation) images like these to keep me on course. Image details: https://t.co/qMT1e9cqxZ pic.twitter.com/MRb7uO1yX1

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) January 4, 2019