Cuernavaca, Morelos.- Al anunciar la Séptima Caminata por la Paz, el Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, pidió a los candidatos ganadores de la contienda electoral cumplir sus promesas de campaña.

“Yo les diría que cumplan su palabra, que ya estamos lo suficientemente desilusionados de promesas que nunca se cumplen y que verdaderamente trabajen por el servicio de la sociedad, del bien común.

“Está tan desprestigiada la política en general porque vamos desilusión tras desilusión y ojalá se pueda reivindicar la verdadera política y está en sus manos que sea verdaderos servidores públicos que trabajan por el bien de la sociedad, eso es lo que yo les diría”, dijo.

El Obispo expresó que debido a la violencia que se padece en el País, la sociedad mexicana está profundamente herida.

“Nuestra sociedad está profundamente herida, hay muchos que no reconocen esta herida, hay muchos que les correspondería curar esa herida y, sin embargo, no lo están haciendo con la eficacia que todos deseamos.

“La Iglesia que es parte de esta voz profética quiere buscar el medio y el remedio para ir tratando de curar esa herida, no podemos cerrar los ojos y decir ‘aquí no está pasando nada’, sería irresponsable de parte nuestra no decir absolutamente nada, de ahí que las caminatas por la paz hayan sido hasta ahora un medio para hacer conciencia en nuestra sociedad que no queremos quedarnos con los brazos cruzados, que no queremos ser parte de esa inercia que hace que la herida siga todavía creciendo”, dijo.

Castro Castro criticó la impunidad que se registra en el País, la cual alcanza el 95 por ciento.

“Desde hace años trato de hacer conciencia precisamente en ello, en el País el 95 por ciento de los crímenes quedan impunes y eso es verdaderamente doloroso, esto duele saber que muchos de los asesinos saben que pueden actuar libremente puesto que no habrá consecuencias, no se dan abasto las autoridades o los jueces y esto hace que en muchos haya el ánimo de matar a una persona por 5 mil pesos, puesto que no le van a hacer nada, ni siquiera lo van a perseguir muchas veces.

“Esto es una pena y es un dolor y esto hace que la herida desgraciadamente crezca, entonces un llamado muy atento, un llamado a esta responsabilidad de que se busquen los medios y los instrumentos para que no siga reinando esta impunidad”, dijo.

Este martes, en el claustro de la Catedral de Cuernavaca, la Diócesis anunció que el 12 de junio se llevará a cabo la caminata de forma híbrida.

“Este año vamos a realizar la Séptima Camina por la Paz es una modalidad híbrida, es decir, virtual utilizando los diferentes medios de comunicación digitales en las redes sociales, las cuentas oficiales de Monseñor Ramón Castro y de la Diócesis de Cuernavaca.

“También presencial con un aforo limitado, se extendió la invitación a tres laicos de las parroquias de las vicarias de San Juan y de San Marcos, que son las más cercanas”, informó el padre Padre Manuel González.

Debido a la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 las autoridades de la Diócesis prevén que en la caminata física participen solo unas 250 personas.

La caminata de este 2021 será como la del año pasado, solo se realizará en el atrio de la Catedral de Cuernavaca.