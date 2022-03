Trendy.- Uno de los pioneros en dar a conocer globalmente el género del reggaetón es Daddy Yankee, quien desde hace más de tres décadas ha consolidado temas que hoy son emblemas del urbano.

A través de un video colgado en su cuenta de YouTube, el big boss agradeció a sus fans por el apoyo recibido en tantos años de carrera e hizo el anuncio de lo que ya se venía especulando, su retiro definitivo de los escenarios, que enmarcará con la próxima gira La última vuelta World Tour.

“Hoy por fin veo la meta. Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina”, dijo en su video titulado Al fin veo la meta.

Legendaddy es el nombre del álbum con el que el puertorriqueño se despedirá de la música en el tour que incluye México en cinco fechas.

Raymond Ayala de 45 años expresó: “Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada Legendaddy”. En dicha producción aseguró que presentará “todos los estilos que me han definido en un solo álbum”, el cual contará con mucha “fiesta, guerra y romance”, dijo en el video donde se le ve sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, ciudad en la costa noreste de Puerto Rico.

“Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el ‘underground’, desde la raíz, desde el principio del reggaetón”, dijo el cantante cuya gira abarcará también Estados Unidos, Canadá, Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras y Perú.

El máximo líder dijo sentirse complacido por el legado que ha dejado entre los jóvenes, especialmente en los barrios donde el reaggaetón es el género de mayor respeto.

“En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos (residenciales públicos), y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho”.

Los mexicanos podremos disfrutar de La última vuelta en Baja California, Nuevo Léon, Jalisco y la ciudad capital:

Rosarito, MX – 14 de agosto

Rosarito, MX – 21 de agosto

Monterrey, MX – 24 de noviembre

Guadalajara, MX – 26 de noviembre

Ciudad de México, MX – 02 de diciembre

Cabe destacar que esta última fecha será también el cierre final de la gira con la que el puertorriqueño se retire de los escenarios.

La extensa Última vuelta World Tour contempla 42 presentaciones a realizarse desde agosto y hasta diciembre de este año en ciudades de Latinoamérica como Oregon, Portland, San José, Ontario, Las Vegas, Boston, Santiago, Buenos Aires, Guayaquil, Panamá, Santo Domingo, Tegucigalpa y Medellín.

Cuando comenzó su carrera hace más de tres décadas, Daddy Yankee recibía siempre la misma respuesta de las disqueras: no nos interesa tu música. Se convirtió él mismo en empresario y con los años sus canciones llegaron a la cima.

Impulsor de temas como Rompe, Gasolina, Ella me levantó, Dura y Despacito, ha vendido más de 17 millones de discos y posicionado 84 canciones en la lista de Hot Latin Songs de Billboard, con siete No. 1 y 36 en el Top 10.

“No me enfoco en el éxito, me enfoco en hacer la música que quiero, en divertirme”, dijo en 2021 el artista que cuenta con más de 60 millones de seguidores en redes sociales.

Fuente: Infobae