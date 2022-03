Trendy.- Recientemente el reguetonero Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, anunció que se retirará definitivamente de la industria musical y como cierre a su exitosa trayectoria está planeando una espectacular gira mundial de despedida.

El artista, quien es originario de Puerto Rico indicó que despedida será apenas culmine su último tour en más de diez países. A esta gira la ha llamado La Última Vuelta y empezará en agosto y culminará en diciembre de este 2022. Exactamente son 14 los países que visitará el boricua, según su propia página web.

“En esta carrera al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes y con todo lo que me han dado. A este género ustedes dicen que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para convertir este género en el más grande del mundo”, expresó Yankee, también conocido como “El Big Boss”.

A ello agregó lo siguiente: “Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción, mi mejor gira de concierto y los voy a hacer celebrando mis 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy”, sostuvo en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram.

La invitación

Luego del polémico anuncio, llegó otro aún más controversial y es que dentro de los invitados que podrían figurar para las presentaciones del cantante estaría la mismísima Paquita la del Barrio.

Esto lo dio a conocer la intérprete de Rata de dos patas durante una entrevista que tuvo en el programa De primera mano.

“Tengo entendido que sí (participaré en el tour de Dady Yankee)”, comenzó a decir la cantante, para después añadir: “Yo estaba en Veracruz, la invitación llegó por medio de Paco Torres (su representante)”, comentó.

De igual manera, la cantante de 74 años expresó que no conocía el repertorio musical del puertorriqueño, pero sí estaba dispuesta a colaborar con él.

“Él canta lo suyo y yo cantaría lo mío. Cada quién lo nuestro”, añadió.

Respecto a su estado de salud, Paquita la del Barrio mencionó que aún no se encontraba en las mejores condiciones, lo cual ha hecho que sus conciertos sean un poco más difíciles de llevar a cabo e incluso tenga que realizarlos en silla de ruedas.

“Tengo que trabajar así porque me cuesta mucho estar parada. Van dos trabajos que hago en silla de ruedas y no me da vergüenza, si el público me acepta tal y como soy me voy a dedicar a mi público, que es hermoso. Entonces aunque sea en silla de ruedas voy a estar trabajando”, puntualizó.

Daddy Yankee inició en el año 1994 y en 1995 lanzó su primer disco titulado No Mercy. Luego de tres años decidió formar un dúo con el también cantante Nicky Jam que tuvo como nombre Los Cangris.

Con el pasar del tiempo, exactamente en el 2004 y ya como solista lanzó el álbum Barrio Fino, cuyo resultado lo llevó a la fama y fue acreedor por primera vez en su carrera de los premios GRAMMY latino y Billboard.

En la actualidad Daddy Yankee es uno de los máximos influyentes de la música urbana, considerado una leyenda viva. Su música también es parte de su legado y canciones como Gasolina, Lo que pasó pasó, Rompe o Ella me levantó son algunas de las melodías que sus fans esperan escuchar en vivo durante su gira de despedida.

Fuente: Infobae