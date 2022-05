Trendy.- Luego de que en febrero de 2021 el actor y cantante Ricardo Crespo fuera puesto bajo prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, bajo la acusación de haber abusado sexualmente de su hija, ahora se ha dado a conocer su sentencia.

El ex Garibaldi y actor de series como Control Z y El Dragón fue sentenciado por un juez a 19 años de prisión por abuso sexual en contra de su hija Valentina, quien fue víctima de los ataques desde sus cinco hasta sus 14 años de edad. Así lo dio a conocer el despacho RPRC Abogados, que puntualizó la sentencia tras haber sido hallado culpable por el delito de abuso sexual agravado.

“El día 3 de mayo del presente, un Juez de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó sentenciar a Ricardo N a 19 años de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales V.C.R., quien sufrió estas conductas desde los 5 y hasta los 14 años de edad”.

El despacho expresó que espera que la obtención de la justicia a favor de la víctima apoye a la “recuperación de una vida plena” para ella y su familia.

“Sabemos que para las víctimas de violencia sexual es imposible un resarcimiento absoluto por la vulneración a los derechos humanos de los que fueron objeto y el profundo impacto que produce en ellas, sin embargo, esta Asesoría Jurídica espera que la obtención de justicia coadyuve a la recuperación de una vida plena para V.C.R. y su familia”.

Ricardo Crespo participaba en el grupo musical Caballeros cantando al lado de Manuel Landeta, Agustín Arana, Chao y Lisardo, cuando salió a la luz el proceso en su contra iniciado por su ex esposa y madre de la menor abusada, Angélica Rodríguez Cruz, quien creyó de inmediato en la palabra de su hija. A finales de febrero de 2021 las autoridades capitalinas informaron que el acusado “indujo por varios años a una persona menor de edad a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico”.

“En octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, relató la joven en sus redes sociales, donde se mantiene activa, en 2021.

Por su parte, en marzo de 2021, la madre de Valentina brindó una entrevista a Venga la alegría en la que explicó que su hija nunca tuvo síntomas visibles de haber sufrido abusos, sin embargo, dijo que en el momento en que le reveló ser una víctima, no dudó ni un segundo en creerle. “Primero que nada, me movió el amor por mi hija, quería que ella se sintiera apoyada, quien la protegiera, era yo en ese momento. Lo primero que hice con ella fue felicitarla por la valentía de contarme. Le agradecí la confianza, no dudé un segundo de lo que ella me estaba contando”, dijo María Angélica en la transmisión de VLA.

Según dio a conocer el periodista Carlos Jiménez, fue la exesposa de Ricardo Crespo quien presentó la denuncia a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en diciembre del 2020 y de acuerdo con una fuente consultada por TV Notas el actor infundía miedo en Valentina con amenazas de suicidio y que en la confrontación que tuvo con su ex esposa “el muy cínico terminó aceptándolo, le dijo que sí había pasado, pero que su hija había sido la culpable”.

¡Rompe el silencio! #ValentinaCrespo habla sobre los supuestos abusos de su padre Ricardo 'N'. Asegura no ha sido nada fácil y hablarlo fue "quitarse mil cuchillos clavados en todo su cuerpo".#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/fg9MIdSOIE — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 30, 2021

Fuente: Infobae