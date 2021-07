Cuernavaca, Morelos.-Trabajadores de la empresa KS Compañía Ambiental SA de CV, encargada de la recolección de basura en Cuernavaca, dieron una golpiza a vecinos de la ciudad que se oponen a la operación del relleno sanitario de Loma de Mejía.

Habitantes de la Avenida Subida a Chalma, en el norponiente de Cuernavaca, bloquearon la mañana de este lunes el paso de camiones cargados con toneladas de desechos recolectados en la ciudad.

Los manifestantes argumentan que la vialidad no está diseñada para soportar la circulación de más de 100 camiones al día, pues el asfalto no es de tránsito pesado.

Además de los accidentes, el ruido y la contaminación que provocan a su paso, los habitantes de la Avenida señalan que el basurero de Loma de Mejía, donde depositan los desechos, no cumple con lo establecido en la Norma 083 de la Semarnat, que regula la operación de los rellenos sanitarios en el País.

Tras cinco horas de bloqueo, los operadores de una veintena de camiones varados se lanzaron a golpes en contra de los vecinos, la mayoría de ellos de la tercera edad, para continuar su camino rumbo al basurero.

“Les estaba diciendo que se quitaran por favor, que no era correcto que nos dijeran que iban a pasar sobre nuestro cadáver, y ellos decían que iban a pasar a chaleco, a como diera lugar, y empezaron a agredir.

“Yo tengo 70 años, hermano, yo pensé que por mi edad me iban a respetar, el señor también tiene 70 años. Un señor, un líder, grande, que está videograbado, azuzó, ‘denles a la chingada, ya, los vamos a matar, mátenlos’, lo tenemos identificados con videos”, dijo Jorge Nieto, una de las víctimas.

Don Gerardo, de 75 años de edad, se sumó a la manifestación de sus vecinos.

Para impedir el paso de los camiones decidió atravesar su camioneta en la Avenida.

“Yo veo al señor que está ahí, que lo están agrediendo, atravieso mi camioneta porque yo también soy colono de Tetela, después de la refriega, me dice ‘quite su carro o lo despedazamos’, y le ordenó a un camión que se echara de reversa para empujarlo y lo empezaron a jalonear.

“Después de ahí como él vio que el carro estaba encendido y abierto se metió y lo movió, le dije ‘no te puedes meter a mi carro’ y me dijo ‘me vale madres’, él mismo. Yo me metí al carro y sus empleados me sacaron a jalones, me quieren patear, pero me defiendo”, contó.

En total cinco de las víctimas de los trabajadores de la empresa KS Compañía Ambiental SA de CV, todos adultos mayores, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia en contra de sus agresores y particularmente del dirigente de los operadores de los camiones, a quien identificaron a través de videos y fotografías.

Pese a la golpiza, los vecinos aseguraron que continuarán con sus protestas para impedir tanto el paso de los camiones recolectores, como la operación del basurero de Loma de Mejía.