Trendy.- La noche de este viernes se realizaron los MTV Miaw 2022 y la artista que se llevó la noche fue Danna Paola, quien derrochó estilo sobre el escenario junto a Moderatto en un look blanco de encaje y corsé con el que se lució como atrevida novia y paralizó las redes sociales.

La esperada entrega de premios se llevó a cabo la noche de este viernes pero será transmitida por televisión e internet hasta el domingo 10 de julio, sin embargo, en redes sociales ya se pueden encontrar imágenes de los artistas e influencers que asistieron al evento.

La artista que se llevó la noche fue Danna Paola, y no por ser la que se llevó más premios a casa, si no por lucirse en un atrevido y sensual look con el que se mostró arriesgada, atrevida y sensual, dejando a todos sus fans encantados y más enamorados que nunca.

“WHAT A NIGHT (Que noche), GANAMOS haha LOL @mtvmiaw”, escribió la cantante y actriz de 27 años en su cuenta de Instagram para acompañar una serie de imágenes en las que se le puede ver luciendo su sensual atuendo con el que recordó a un vestido de novia.

Para su presentación sorpresa junto a Moderatto, con quien interpretó el tema “Ser o parecer”, original de RBD, la intérprete eligió sacar su lado más sensual y presumir un atuendo en el que combinó un corsé strapless, con micro falda de zonas descubiertas en las piernas, medias de encaje y joyería plateada, a juego con su calzado.

La cantante de “Oye Pablo”, “Mala Fama” y “Calla tú” dejó impactados a sus millones de fanáticos, quienes la llenaron de halagos en las redes sociales luego de verla con uno de los atuendos más arriesgados y reveladores que ha lucido en sus últimas presentaciones.

Danna Paola estaba nominada en las categorías de “Celebrity Crush”, de la que fue la ganadora, y “Pareja en Llamas”, junto a su novio Alex Hoyer, premio del que no fueron coronados, sin embargo, la también actriz se dejó ver muy cariñosa con su pareja, pues fueron captados llegando al evento tomados de la mano.

