Trendy.- La noche de ayer, 1 de abril, el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León fue testigo del primer día del Festival Tecate Pal’ Norte 2022. Pese a que ese día se presentaron artistas de talla internacional como lo fueron Maroon 5, C. Tangana, The Libertines y Los Fabulosos Cadillacs, usuarios de redes sociales celebraron el acto sorpresa de Danna Paola y Moderatto.

A pesar de que no se tenía previsto que ambos estuvieran presentes en el Festival, los asistentes se deleitaron con el talento de la agrupación y la voz de la cantante. Ante ello, usuarios de redes sociales compartieron cientos de videos en donde se puede apreciar como Danna Paola interpretó Sólo quédate en silencio de RBD en el escenario Sorpresa VivaAerobus.

“Danna Paola que diosa eres, cántame toda la vida”, “Estuvo con madre que de sorpresa saliera Danna Paola”, “Definitivamente, lo mejor de este primer día del Pal’ Norte fue Danna Paola y Moderato”, “Danna Paola la rompió en el Tecate Pal’ Norte”, fueron algunas de las reacciones ante su presentación.

Al final el show, la intérprete de Oye, Pablo realizó una transmisión en vivo por medio de su cuenta de Instagram en donde contó que al arribar al aeropuerto de Monterrey, sus fans notaron su presencia y no pudieron evitar informar de su ubicación, lo cual hizo casi evidente que se presentaría en el Festival.

“Fue toda una odisea planear esta sorpresa y fue muy difícil que fuera sorpresa al momento de llegar a Monterrey. Tuve una experiencia muy chistosa; gracias a la gente del aeropuerto de Monterrey que nos ayudó a salir de ahí, pero fue increíble. En serio, no saben lo que moría por subirme al escenario otra vez, estar con Moderatto, a Jay que lo amo con todo mi ser y pudimos cantar Sólo quédate en silencio, esta canción que me moría por cantar en vivo, obviamente”, mencionó la también actriz.

Asimismo, la cantante catalogó como “una euforia impresionante” la respuesta del público. Además, Danna explicó que ella fue vestida con traje sastre y Jay de la Cueva con vestido blanco, en alusión a una boda.

“Fue increíble, la verdad créanme que fue increíble, fue súper chido, fue una gran sorpresa y nada, los amo mucho, yo sé que han esperado muchísimo que les cuente cosas y así, pronto, les juro que les contaré cosas; han pasado muchas cosas en mi vida, pero váyanse preparando”, dijo la cantante en redes sociales.

Show de hoy

Por otra parte, estos son los grupos y bandas que se harán cantar al Parque Fundidora este sábado 2 de abril: The Strokes, Martin Garrix, Hombres G, Morat, Caribou, Bizarrap, Fobia, Guaynaa, Jonas Blue, Los Claxons, Lee Foss, Love of Lesbian, Parcels, Papa Roach, Simple Plan, Blond:Ish, Carlos Sadness, Charly Jordan, Clubz, Daniel me estás matando, Dorian, Él Mató A Un Policía Motorizado, Esteman, Francisca Valenzuela, Hermanos Gutiérrez, Hugel, Inspector, Jesse Baez, Kaydy Cain, Kenia Os, L-Gante, La Gusana Ciega, Lng/Sht, Majo Aguilar, Moenia, Rebolledo, Salomón Robles, San Serna, Tom & Collins, Alejandro Franco, Alexia Malo, Arroba Nat, Boby Drum, Carlos y José Jr., Elarturo, El Kuelgue, Lost Acapulco, Paco Barrón y Sus Norteños Clan, Priscilla Orfanos, Shei, Sidecars, Stripe y Yungpancho.

Cabe mencionar que Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández, canceló su presentación en el Festival por problemas de logística.

“Tenía mucha emoción por verles y cantar juntos mis canciones, me ha pesado mucho que esto no fuera posible, pero estoy seguro que muy pronto podremos hacerlo. Les mando un gran abrazo. ¡Los quiero!”, escribió el joven cantante en un comunicado.

Fuente: Infobae