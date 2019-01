Darán de baja a 123 agentes de avanzada edad en la SSP de Acapulco

Acapulco, Guerrero.- El secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Geovanni Raúl Mejía Olguín, informó que 123 agentes de seguridad se encuentran en proceso de baja a cargo del Consejo de Honor y Justicia.

En entrevista, antes de la sesión ordinaria abierta de cabildo en el poblado de Llano Largo, Mejía Olguín señaló que el operativo mochila es un programa que lo está llevándolo a cabo la Secretaría de Defensa Nacional.

“Son personas mayores, de 60 a 82 años, que tienen problemas de movilidad no escuchan o no ven bien y no es recomendable que estén llevando jornadas operativas” dijo Mejía Olguín.