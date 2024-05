El debate electoral en Acapulco fue dominado por ataques personales entre los 10 candidatos y problemas técnicos, eclipsando las propuestas para mejorar el municipio.

Acapulco, Guerrero, 24 de mayo de 2024.- El debate público entre las candidaturas a la residencia Municipal de Acapulco de Juárez, celebrado este viernes y organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), estuvo marcado por constantes ataques personales y acusaciones entre los aspirantes, opacando la exposición de propuestas concretas para el municipio.

El debate también incluyó problemas técnicos, como una interrupción de quince minutos debido a problemas de audio, durante la discusión sobre seguridad pública.

Además, los moderadores, Karina Gómez y Marco Antonio Aguileta, tuvieron que intervenir varias veces para gestionar el tiempo de las réplicas de los candidatos.

El encuentro contó con la participación de los 10 candidatos: Carlos Granda de la coalición PRI, PAN y PRD; Abelina López Rodríguez de la alianza Morena, Partido Verde y PT; Yoshio Yván Ávila González de Movimiento Ciudadano; Raúl Ceballos Carbajal del partido México Avanza; y Miguel Ángel Piña Garibay de Fuerza México.

Asimismo; Gloria Oneida Bracho Ayala del Partido de la Sustentabilidad Guerrerense; Ramiro Solorio Almazán del Partido Encuentro Solidario; Luz del Carmen Torreblanca Palacios de Alianza Ciudadana; Víctor Aguirre Alcaide del partido Movimiento Laborista, y Edson Rivelino Pérez Salas del Partido del Bienestar Guerrero.

Llueven ataques contra la alcaldesa, quien defiende su gestión

Ramiro Solorio Almazán acusó a la alcaldesa de corrupción y prometió recuperar la tranquilidad en Acapulco, mientras que Yoshio Ávila González criticó la gestión actual afirmando que «nadie nos libra de un asalto, de un robo, de un piso de un negocio incendiado o de una balacera cerca de nuestro barrio».

Por su parte, Víctor Aguirre acusó a la administración actual de corrupción y falta de implementación de proyectos prometidos, como los taxis rosas.

Granda lanzó un ataque directo hacia Abelina López, cuestionando su presunta responsabilidad en la desaparición de dos marinos:

«Abelina López Rodríguez, las familias acapulqueñas te preguntamos dónde están los dos marinos que mandaste con el senador de Zacatecas (José Narro Céspedes). Las familias están enlutadas y merecemos explicaciones», expuso.

Raúl Ceballos dirigió críticas hacia Abelina López, diciendo: «No te burles, Abelina, de nosotros ni del pueblo. Amor, no es cierto. Amor, ni siquiera una sonrisa sabes dar. Físicamente menos amor. Yo nomás lo único que te digo, Abelina, por favor, te lo suplico. Por el Dios del cielo retírate de la candidatura no le hagas más daño al pueblo que tanto daño le has hecho con tus amigos».

La candidata Abelina López Rodríguez defendió su gestión frente a las críticas, enfatizando la transparencia y honestidad de su administración.

«Ante la misoginia, el amor… Están en su derecho y la descalificación es lo único que tienen. Pero Acapulco goza de mejores finanzas, mejores servicios públicos«, argumentó.

Además de los ataques a la alcaldesa, hubo descalificaciones hacia Carlos Granda por el impacto ambiental de su negocio de venta de pollos, y hacia Víctor Aguirre Alcaide por su actuar previo como funcionario del ex alcalde Evodio Velásquez Aguirre.

Abelina López Rodríguez destacó las obras y apoyos sociales implementados durante su gobierno, mientras que sus oponentes le reprocharon la falta de servicios públicos y supuestas irregularidades, especialmente durante y después del huracán Otis.