Defensa de Joan Sebastian apelará fallo a favor de De Mauleón

Cuernavaca, Morelos.- La defensa de Joan Sebastian apelará la decisión de un juez que dio la razón al columnista de El Universal, Héctor de Mauleón en un juicio ordinario civil emprendido en contra del periodista a quien se acusó de violar el honor, reputación y vida privada del fallecido cantautor.

“Hemos analizado los argumentos y él determina absolver al periodista Héctor de Mauleón aduciendo que si bien es cierto ha publicado notas periodísticas donde algunas víctimas de trata señalan a Joan Sebastian, dice el juez que el periodista solo ha cumplido con el derecho de informar y nosotros no estamos de acuerdo con lo ahí determinado, es claro que la prensa pesa, tan es así que pues El Universal ha estado al pendiente de todo este caso.

“Entonces para ser muy sencillo, el juez le tuvo miedo a El Universal, pero no podemos tolerar ese tipo de circunstancias porque entonces llegaríamos al absurdo que el día de mañana cualquier persona pueda publicar lo que se le antoje en contra de quien sea y pues no exista sanción”, dijo Cipriano Sotelo, abogado de la familia de Joan Sebastian.

De acuerdo con el periódico, el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil en la Ciudad de México, José Luis Castillo Sandoval, dictó una sentencia definitiva en el juicio ordinario civil, acción resarcitoria de daño patrimonial moral, iniciado por la defensa de Joan Sebastián.

Según la demanda, De Mauleón excedió los límites de su derecho a la libertad de expresión con la publicación de una columna donde revela dos testimonios de víctimas de trata quienes presuntamente señalaron judicialmente a Joan Sebastian de ser uno de los clientes del giro rojo en el que eran explotadas.

“Sabemos qué hacer, habremos de interponer apelación en contra de ese fallo, seguramente los periodistas involucrados estarán presionando también a las autoridades que conocerán de la apelación y nosotros iremos hasta el amparo de ser necesario.

“En este País tiene que hacerse valer el estado de derecho, nosotros no actuaríamos de manera irresponsable en contra de nadie, ni de un periodista, ni nadie, si no hubiera elementos, aquí el sentido común nos dice de manera muy clara, el señor (De Mauleón) denostó la imagen pública de Joan Sebastian y eso no lo podemos tolerar, habremos de seguir en las instancias futuras y consideramos que al final de cuentas la razón nos tiene que ser reconocida en un fallo judicial”, dijo Sotelo.

El abogado acusó que periodistas presionaron al juez para que fallara en contra de la defensa de Joan Sebastian.

“No quisiera yo entrar en una polémica, hasta donde sabemos hay algunos periodistas sumados al señor De Mauleón que le llamaron al juez, se apersonaron para presionarlo, inclusive para amenazarlo y que emitiera un fallo absolutorio, bueno, la prensa siempre ha tenido un lugar privilegiado, pero yo creo que debemos abonar a que las cosas san objetivas y transparentes, no voy a mencionar los nombres que se nos han dicho, no voy a entrar en polémica, ni tampoco entrar en controversia con nadie en especial, es el círculo cercano a Héctor de Mauleón”, dijo Sotelo.