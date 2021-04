México. Opinión– Andrés Manuel López Obrador eres una vergüenza para la democracia, un manipulador y un soberbio que no sabe perder. Repugna que no tengas palabra, repugna que violentes los principios básicos de no mentir y no traicionar, pero lo que más repugna, es que te sumes al corifeo de los imbéciles que defienden la inmoral candidatura de Félix Salgado, una candidatura ya besada por el diablo.

Hace apenas unas semanas, tres veces repetiste que ya no hablarías del tema Salgado, pero como siempre, eres un vil mentiroso y no cumples tu palabra. Hoy vuelves a usar un espacio del gobierno como son las conferencias matutinas para intervenir y tirar línea sobre cómo el Tribual electoral debe proceder en el caso Félix. En este momento a ti sí te queda aquella frase tabasqueña que nos decían de niños cuando hablamos muchas zonceras: “Ya cállate chachalaca”.

Le ordenas a ese tribunal lacayo que se convierta en un call center para que sean las encuestas las que suplanten el cumplimiento de la ley. Solo a un abusivo como tú se le ocurren tales cosas.

Ojalá con esa misma pinche nidada, hubieras defendido a las mujeres violentadas por Salgado, ojalá con esa pinche certeza defendieras las instituciones que juraste cuidar cuando asumiste el cargo de presidente: “si no que la nación te lo demande”, dijiste. En lugar de defender las instituciones, que es tu obligación constitucional, buscas la manera de socavarlas, de joderlas porque no se apegan a tus caprichos. Esas instituciones que no te hacen caso son necesarias, son el control al abuso del poder, a la soberbia y a la idiotez presidencial, tú lo sabes. Ahora tanto tú, como ese tarado que pusiste de presidente de Morena, quieren hacer pasar una violación a la ley como un hecho histórico de lucha por la democracia, pobres.

Mentiroso vulgar

Eres una vergüenza de presidente. Un mentiroso y manipulador enfermo igual que Félix Salgado. Tienes razón en compararte con ese senador con una carpeta de investigación, real y abierta por el delito de violación en Guerrero. Eso no es un invento, el expediente ahí está y no está cerrado.

Eres un mentiroso vulgar cuando afirmas que es una guerra sucia. Nadie más que la víctima presentó esa denuncia. Al negarla, solo demuestras que eres un cobarde que no le da credibilidad a las mujeres. En lugar de defender a Félix debiste decirle que se presentara ante la autoridad para aclarar su presunto delito. No tiene nada que temer, pues tú dices que todo es una guerra sucia. ¿Entonces por qué no se presenta para acabar con esta acusación? Hasta el momento no lo ha hecho.

Repugna que digas que el cumplimiento de la ley por parte del INE es un atentado a la democracia. Repugna que veas el cumplimento de lo que dicta la ley como algo malo o perverso porque no se ajusta lo que quieres. La ley, nos enseñó Sócrates, en los deberes del ciudadano, debe respetarse si no, no tendría caso el Estado democrático. Todo derecho emana de un deber cumplido, Salgado no cumplió con las obligaciones político-electorales de los ciudadanos, además está acusado de violación. Es al único en este país al que se le respeta la presunción de inocencia y aun así ataca y amenaza a la autoridad electoral. ¿Qué país es este?, se preguntaba el magnífico Emmanuel Carballo.

Kant nos recuerda que “el respeto por el Derecho es moralmente meritorio”, que “es la moral la que ordena observar sagradamente el Derecho” y que “convertir en máxima para mí el obrar de acuerdo con el Derecho es una exigencia que la moral me formula”, qué lástima que solo leas basura propagandística. Qué lástima que tu moral política la hayas aprendido de los Supermachos.

John Rawls, en su ‘Teoría de la justicia’, nos dice que existe una obligación moral de obedecer las leyes justas promulgadas bajo una constitución justa. En el caso de las leyes injustas -sigue diciendo- el problema es mayor, pero en todo caso, si la estructura social es razonablemente justa, incluso las leyes injustas son obligatorias, siempre que no excedan ciertos límites de injusticia, y al menos, a no oponernos a ello por medios ilegales.

No hay ley injusta

Pero en este caso de la sanción a Félix, no hay ninguna ley injusta, es la ley que aprobaron todos esos diputados que fueron del PRD y hoy están en Morena. La ley del INE la aprobaron los diputados de izquierda y derecha, no hay ley injusta. Lo que hay es la voluntad de no cumplirla. El cumplimiento de la ley es una obligación moral, ¿pero qué moral pueden tener este par de mentirosos y manipuladores?

Si el presidente cree que la ley electoral es injusta pues debe abolirla y ya. Los senadores como Félix Salgado deben cambiarla y ya, pero no estar jodiendo al país con sus ambiciones. Sin respeto a la ley no hay democracia.

La ley dice que si no comprobaste gastos de campaña se pierde el derecho a mantener el registro. Así sea por un simple centavo, lo que se sanciona no es la cantidad, si no el incumplimiento de la obligación de informar. Sería un abuso que mientras a otros sí se les aplica esta ley, a uno, que pide que no le rasquen los huevos al toro, no se le aplique.

No es como dice ese presidente faccioso y falaz de que solo se viola la ley un poquito, porque por menos de 20 mil pesos le quitan su derecho a ser votado. Esto es falso, es vil, es ruin. La ley no sanciona cantidades, sino la inmoralidad de no cumplir con la obligación de informar.

A 2 millones de guerrerenses no les importa la elección

Eres una vergüenza de presidente Andrés Manuel, porque mientes igual que Félix. Afirmas que el pueblo de Guerrero es el que sostiene a Félix, pero el único que lo mantiene vivo eres tú. Hoy en la mañanera lo confirmaste al volver a usar el poder del Estado para mantener a un presunto delincuente como candidato. No te importó violar la ley que te prohíbe hablar de política electoral. Incluso tu acción recuerda aquel dicho de que si el presidente es corrupto, todos los de abajo lo son. Hay muchas maneras de ser corrupto y tú sabes varias.

A Félix lo sostienes tú y tu partido de ladinos y ladinas. ¿Qué pueblo sensato quiere a un abusador y mentiroso como gobernante? ¿Tú lo querrías para que mandara en tu casa?

El puñado de fanáticos que siguen a Félix, no son el pueblo de Guerrero, muchos menos dos aparentes encuestas que nunca quiso mostrar Morena, a ver, ¿dónde están esas encuestas? Hoy le pides al Tribunal que mande hacer encuestas, de plano, no abuses, y no creas que los mexicanos y los guerrerenses son pendejos.

En Guerrero hay al menos 2 millones de ciudadanos a los que no le importa ni la elección, ni Félix Salgado. En Guerrero solo han votado 900 mil ciudadanos como máximo, en la más alta elección, votos distribuidos en todos los partidos. Así que eres un mentiroso vulgar al afirmar que el pueblo puso a Félix. Una encuesta amañada, torcida y fantasmal, no es el pueblo.

Más allá del ego

Mejor, si todavía tu ego te lo permite, dile a Félix que acepte que violó la ley y a esas mujeres, que dé la cara ante la autoridad. Si todavía te respetas un poco, cumple con tu compromiso constitucional de respetar la ley y las instituciones. Mejor, si aún te respetas un poco, ya es tiempo que le expliques al pueblo por qué compromiso defiendes a Félix. Solo no uses la democracia ni al pueblo para justificar tus delirios.

Y Por último, ya sabemos que eres mal agradecido y falaz, por eso no confiamos en que tengas el valor, el arrojo para aceptar que no tienes la razón. Hasta ahorita no has mostrado ninguna prueba de que Félix es inocente, de que Félix es honesto, por lo contrario, las pruebas en contra abundan.

Ojalá tuviera un poquito del valor y honestidad que tuvo el “Zurdo Ríos”, aquel tabasqueño que se murió esperando que su amigo que tanto apoyó le mandara cuando menos “un saludito”, pero tú como eres vil, pensaste que te estaba pidiendo algo. Otro que también te sirvió y fue leal a más no poder, fue Zacarías Gómez, aquel humilde periodista que dirigió la Verdad del Sureste y murió de la peor manera esperando que la Cuarta Transformación llegara al pueblo, no solo a los Carlos Slim a los Salinas Pliego, tus cuates, la mafia del poder. Eres una vergüenza.