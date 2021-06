Chilpancingo, Guerrero.- Luis Enrique Ríos Saucedo, diputado local Morena, acusó al delegado de los programas sociales del gobierno federal”, Iván Hernández Díaz de misógino por haber despedido a la delegada de Bienestar de Costa Grande, Leticia Rodríguez Rodríguez, identificadas en el equipo de trabajo de Pablo Amílcar”.

“Han tenido una actitud misógina contra compañeras que han estado identificadas en el equipo de trabajo de Pablo Amílcar” pero que habían obtenido buenos resultados en su desempeño en la delegación del gobierno federal en Guerrero.

“Me parece que no es especular decir que tiene motivaciones políticas estas salidas”.

Dijo que los despidos que se han dado en la última semana, no son producto de evaluación de su trabajo, ya que “la labor que hicieron después del triunfo de 2018 fue reconocido por el propio Andrés Manuel López Obrador, desde la aplicación del censo, siempre Guerrero estuvo en los lugares importantes del reconocimiento del presidente de México”.

Señaló que gente que son parte del equipo de a Pablo Amílcar Sandoval y que también han sido despedidos, “han recibido un trato severo, agresivo y beligerante por parte del delegado del gobierno federal”, Iván Hernández Díaz.

Se sirvieron con la cuchara grande

Recordó que en el 2018 para la integración del equipo de Bienestar en el estado, que fueron más de 900 Servidores de la Nación, “600 de ellos pertenecían al equipo del finado César Núñez y si acaso unos 250 o 300 procedían de la participación en otros equipos pero hubo una evaluación y selección y en ellos estuvimos todos de acuerdo, porque lo que se buscaba era tener los mejores perfiles para el Bienestar, por lo que de mil 700 que participaron, solo se eligieron a 850 o 900”.

Dijo que ya era tiempo de aclarar las cosas porque “la mayor parte de la gente de territorio no venía del equipo político de Pablo Amílcar sino de César Núñez, pues los de la Costa Chica estaban identificados con Rubén Cayetano”.

Lamentó que durante dos años todos los actores políticos del PRI y del PRD y los mismos adversarios internos de Morena construyeron una narrativa “como si Pablo Amílcar les diera indicaciones políticas y fue al contrario, la relación que se construyó fue institucional”.

Manifestó que es injusto que ahora estén siendo cesados gente del equipo de Pablo Amílcar Sandoval, “justamente porque no están militando políticamente en el equipo del delegado y de Félix Salgado”.

Acusó que es una persecución política, “llevada hasta las área de gobierno, y esto no podemos permitirlo”.

Dio a conocer que están preparando “algunas denuncias hacia el gobierno por este acoso que se tiene por parte de los operadores del delegado y del propio Félix Salgado en el área de Bienestar”.

El diputado local consideró que la situación de los despidos no está vinculada con una evaluación objetiva de gobierno, sino más bien con una actitud misógina, pues la mayoría de los despedidos son mujeres.

Faustino Soto por Leticia Rodríguez

Ríos Saucedo lamentó que quien sustituirá a la exdelegada Leticia Rodríguez, será el exmilitante del PRD, Faustino Soto quien fue la propuesta del grupo político del delegado para la diputación.

“Entonces te das cuenta que no es un tema de evaluación sino eminentemente político y que ni siquiera se está analizando el perfil de quien se presume llegará”.

Recordó que Faustino Soto fue delegado de Xochimilco en la Ciudad de México y que además cuando le conviene se apunta como candidato en la Ciudad de México o en Guerrero, “como no quedó como candidato a diputado, se les hizo fácil remover a Leticia y colocarlo a él, sin que haya habido una evaluación del trabajo de la compañera que justificara su cese”.

Otro caso de lamentar dijo es que cesaron a “un compañero y en su lugar ponen al sobrino del secretario de Gobierno, Florencio Salazar”.

Luis Enrique Ríos mencionó que “son muy pocos tolerantes a la crítica, cada vez que se emite una expresión de manera crítica en aras de una construcción correcta, enseguida empiezan a activar a toda su red de agresores para que los cuestionen a uno, como si uno no se fuera constructor y fundador de Morena”.

Advirtió que le preocupa que los están construyendo este trayecto a la gobernadora electa, estén siendo excluyentes, aunque aclaró “que no están buscando cargos ni les interesa tener cargos en este nuevo gobierno, lo que nos interesa es que Morena no le puede fallar a la población, nuestra preocupación es que no vayamos a ser más de los mismo”, puntualizó.