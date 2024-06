Tabasco.- Lorena Beaurregard de los Santos, candidata al gobierno por la coalición «Fuerza y Corazón por Tabasco», denunció amenazas contra los representantes de casilla del PRI y el PAN por parte de gente de la delincuencia organizada.

La también exdiputada local, refirió que se amenazó con dañar a las familias de los representantes de casilla del PRI y el PAN, para que no se presentaran a las secciones electorales que les correspondían.

Explicó que esas amenazas fueron hechas “en la zona de 27 de octubre, de la zona de Parrilla, en todo ese corredor, en la zona de Tamulté de las Sabanas, de igual manera… han llegado personas a sus casas a amenazarlos…-¿de dónde vienen estas amenazas?- bueno, es que en gran parte es la delincuencia organizada que se están utilizando gente que contrató Morena para ello», señaló.

«Ha habido muchos problemas con la instalación de casillas, casillas que estaban instaladas en tiempo y forma, pero que estaban cerradas porque no les habían dado la orden de salir, la preocupación que tenemos es que no se le entregaron a los partidos políticos, en el caso del PAN y el PRI, no se les entregaron los cuadernillos…», expresó.

Lorena fue entrevistada al llegar a la casilla ubicada en el Centro de Desarrollo Infantil número 5. Allí destacó la «extraordinaria» participación ciudadana, porque están saliendo a votar, pero lamentó la existencia de múltiples incidencias.

Expresó que a diferencia que los representantes de Morena a quienes se les han dado las facilidades, los cuadernillos y el material debido, a los de la coalición que ella representa, se les han puesto decenas de obstáculos para desempeñar su función.