Démosle a AMLO una sopa de su propio chocolate, incita Fox

México.- El ex presidente Vicente Fox sugirió darle “una sopa de su propio chocolate” a Andrés Manuel López Obrador y exigirle una solución inmediata al desabasto de gasolinas o, de lo contrario, manifestarse “masivamente”.

Tras compartir diversos tuits del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en los que cuestiona la ausencia del gobierno federal para responder sobre la escasez de gasolinas, el ex mandatario panista aseguró que el problema afecta desde la economía familiar hasta la industria.

Por su parte, Alfaro Ramírez reiteró que el desabasto de hidrocarburos lo generó la administración del presidente López Obrador y cuestionó la ausencia de autoridades en materia de energía y de los superdelegados para resolver el problema.

El gobernador de Jalisco expresó que el cambio en el sistema de distribución para combatir el robo de combustibles se ha ejecutado sin estrategias ni medidas preventivas y sin comunicarse con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Basta de que el Gobierno Federal y PEMEX no den la cara ni hablen con la verdad, ya basta de decisiones unilaterales y que actúen como si los estados, los municipios y las instituciones no existieran. #Jalisco no merece este trato.

— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 13, 2019