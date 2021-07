México.- A finales de julio, el diputado federal Sergio Mayer será denunciado por prevaricación y tráfico de influencias por la defensa del actor Héctor Parra, detenido y preso por presunto abuso sexual de su hija Alexa cuando ésta era menor de edad.

Recordó que Mayer todavía tiene fuero como diputado, pero lo perderá al no haber sido reelegido en las pasadas elecciones intermedias.

Entretanto, Pardomo acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a denunciar a los servidores públicos que arrestaron al actor sin tener pruebas suficientes para detenerlo.

Mayer reconoció que apoyó a Alexa porque ella le llamó llorando y le dijo:

“‘Nosotras tenemos este caso, estoy muy mal porque me ha pasado esto. ¿Me puedes ayudar?’ Yo no soy juez, ni soy perito, ni soy MP, yo la he guiado hasta ahí. Esa es toda mi participación. Solamente la he apoyado emocionalmente”, dijo al programa Chismorreo, el 25 de junio.