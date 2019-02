“Derrocaremos a Maduro a pesar de AMLO”, le avisa el PAN a Guaidó

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, por videollamada le señaló al opositor venezolano que los mexicanos no están de acuerdo con la postura de AMLO.

México.- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, sostuvo una videollamada con Juan Guaidó, para expresarle su solidaridad y la de su partido a él y al pueblo de Venezuela

“Te felicitamos, te reconocemos como el presidente encargado para la transición, para convocar a una elección. Los legisladores del PAN vamos a pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador, la próxima semana al Congreso de la Unión mediante un exhorto que te reconozca oficialmente como el Presidente de Venezuela”, dijo al venezolano.

Guaidó en respuesta agradeció el apoyo en lo que llamó una “lucha muy dura, muy cruel, muy injusta para mucha de nuestra gente”.

Dijo que cada respaldo, adhesión, pronunciamiento de un país, de un Senado, de un partido amigo, alimenta la lucha y el espíritu que es tan importante para el pueblo de Venezuela, que la está pasando muy mal.

“Es un elemento distintivo en este momento, que haya la esperanza, la esperanza renacida en un pueblo bravo que no se acostumbró, que no va a ser sus principios y que es primero hermano de México, por cierto. Les agradezco mucho, por cierto, lo que hicieron en el Congreso ante la visita de Maduro hace unos días en la asunción de López Obrador, se los agradecemos de corazón”, expresó.

Cortés Mendoza le externó a Guaidó que el PAN es aliado de la causas democráticas, del respeto a los derechos humanos, y por ello, “condenan” la actitud que ha tenido el gobierno mexicano, primero al haber invitado al “dictador y usurpador” la toma de protesta; y segundo, el que México haya enviado un representante a la toma de protesta de Maduro.

En respuesta Juan Guaidó indicó que desde el 2017 intentaron sostener diálogo con Maduro, siendo canciller Luis Videgaray en República Dominicana, debido a que Maduro , desde entonces ha “vendido” el discurso de que la oposición no quiere utilizar ese mecanismo para “hacernos ver intransigentes o poco políticos o maduramente políticos”.

“Pero eso se intentó en 2017, y fue una burla para todo el mundo, fue el jefe de esa delegación, que ya está en el exilio, está desterrado por Maduro, quien fue su más cercano colaborador.

Fernando Albán, que estuvo en Nueva York con él hace unas semanas, regresando a Venezuela fue secuestrado por el SEBIN, fue asesinado y torturado en el SEBIN. Entonces no es cierto que no hemos intentado incluso y ya agotado esa vía. Lo que sí es cierto es que Maduro la utiliza para burlarse del pueblo de Venezuela. Y en este momento, en esos términos, no es viable una negociación”, detalló.

Guaidó comentó que en este momento el objetivo “no es una negociación”, sino la solución política a la crisis que vive Venezuela.

“Lo hacen ver como, vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr una negociación. ¡No! Los esfuerzos no son para lograr una negociación como si fuera un fin en sí mismo, los esfuerzos son para lograr una solución política a la crisis… que regrese la democracia a Venezuela, que tengamos una elección libre realmente y otra cosa muy importante es que absolutamente todo nuestro accionar está enmarcado en nuestra Constitución”, agregó.

El líder de la oposición venezolana, asentó que espera pronto hacer una gira por México, y aseveró que la democracia siempre está en riesgo ante intenciones populistas, totalitarias, “y si hay un caso que lo demostró es el venezolano”.

“Te lo digo porque sabemos también de algunas pretensioneso algunos intereses. La democracia siempre está en juego y hay que defenderla, añadió.

Marko Cortés, le mencionó que en innumerables encuestas los mexicanos “no están respaldando” la decisión del presidente López Obrador, en el tema de Venezuela, contrario a ello, los mexicanos están con su causa.