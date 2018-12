Descarta SHCP crisis por paquete económico de 2019

Ciudad de México.-El paquete económico para 2019 es muy responsable y razonado, “la gente debe confiar en que no vamos de ninguna manera a llevar a la economía a una crisis”, sostuvo el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías.

En su intervención final durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados para exponer el paquete económico 2019, que el Ejecutivo Federal puso a consideración del Congreso, expuso que esta propuesta está muy cuidada y se trabajó mucho en ella.

“Donde antes que otra cosa se tuvo en mente a la población mexicana y a la necesidad enorme de tener una mejor infraestructura pública, mejores proyectos de inversión”, señaló tras una sesión de casi seis horas, marcada por cuestionamientos de legisladores de la oposición.

En cuanto a los programas sociales contenidos en el paquete económico, resaltó que el de adultos mayores es el primer paso para tener ahora sí por primera vez una pensión universal, que si bien será mínima, “es una pensión al fin y al cabo”.

Esto nos va a abrir paso y nos va a abrir la mente para que eventualmente tengamos pensiones más dignas y también para que tengamos servicios de salud más dignos, no solamente educativos, sino de salud donde andamos muy atrasados en términos latinoamericanos, argumentó.

“Creo que es un paquete muy, muy, pero muy razonado. Creo que la gente debe confiar en que no vamos de ninguna manera a llevar a la economía a una crisis, ni mucho menos”, aseguró el encargado de las finanzas públicas del país.

Al contrario, dijo, “hemos trabajado mucho y hemos sufrido” mucho para tener este 1.0 por ciento de superávit primario que se plantea en el paquete económico 2019, con lo cual se va asegurar que la deuda respecto al PIB siga siendo estable, “si no es que baje”.

Urzúa Macías confió en que los grandes programas de la nueva administración van a funcionar, sobre todo el de Adultos Mayores y el de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Sobre este último, refirió que le llegará a dos millones 300 mil jóvenes, quienes “en este momento realmente no ven, no tienen esperanza, no ven la luz. Creo que con esto las cosas van a cambiar y que México va a ser un país mejor”.

Notimex