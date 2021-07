México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no conocía de la existencia de la veda por la consulta popular a realizarse el próximo domingo 1 de agosto.

El mandatario mexicano se mostró sorprendido por esta nueva veda, la cual impide difusión de programas gubernamentales, tras anunciar este fin de semana una gira por el estado de Guerrero.

No sabía yo (…) Es la primera vez que sé que no se podría, si no lo hubiese yo suspendido, pero tengo que hacer las reuniones cerradas, porque a lo que vamos es a un plan para el Bienestar Guerrero Guerrero”, argumentó.