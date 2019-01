Descubren fotos de Yalitza Aparicio cuando era niña

México.- Yalitza Aparicio se ha convertido en la mujer del momento tras ser nominada como Mejor Actriz junto con Glenn Close, Olivia Colman y Lady Gaga en los Oscars; razón por la cual Netflix publicó varias imágenes de la niñez de la actriz de Roma.

“Ok, descubrí algunas fotos de la niñez de Yalitza Aparicio y no tenemos palabras ¿Cómo puede ser tan tierna?”, se lee en el mensaje publicado por la cuenta oficial de Netflix.

En el mensaje se pueden ver cuatro fotografías de la pequeña Aparicio de algunos festivales escolares, debido a que se ven padres de familia y otros pequeños con uniforme, disfrazada de gatito.

En otra de las imágenes aparece la actriz vestida de blanco durante su primera comunión y en otra foto con su traje de escolta.

Okay, so I uncovered some childhood photos of @YalitzaAparicio and there are NO WORDS. How is she so pure?! pic.twitter.com/VyCIFrT0qm

— Netflix Film (@NetflixFilm) January 22, 2019