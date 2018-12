Deserción, una terrible realidad del sistema educativo mexicano

México.- En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación ( PEF) 2019, manifestantes se apostaron en la casa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que no fue visto con buenos ojos por los empresarios.

Desde su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, López Obrador contó que cuando llegó a su casa ayer por la noche, había manifestantes que no querían permitirle el paso.

“Ayer hubo una manifestación en mi casa, querían que entrara por atrás y no, así no es”, dijo.

“Les digo con todo respeto, que así no es el asunto, yo fui opositor”, y nunca fui a la casa de un funcionario público.

El Ejecutivo Federal indicó que las protestas se deben a la repartición del PEF 2019, en la que varias personas o poblaciones se sienten molestas por la repartición, por ejemplo, en el caso de los campesinos, donde se eliminarán a los intermediarios.

Antes se resolvía todo con moches, es decir, sobornos, con los que legisladores “bajaban recursos” para las comunidades o poblaciones, pero terminaban robando una parte.

Además, consideró que la discrepancia es una buena señal de que no hay acuerdos previos en la repartición del Presupuesto.

“Se resolvía todo, repartiendo dinero, con moches”, dijo. “Yo recuerdo que era secretario de Hacienda Carstens y en tres años consecutivos, tres años, y es cosa de revisarlo, sacó el presupuesto por unanimidad, increíble… (Risas) ¿cómo le hizo?”

“En tres años, 500 (diputados), pues ¿qué pasaba? ¿Por qué se lograba ese consenso? Porque era la repartidera del dinero, claro que quedaba el dinero arriba, no le llegaba el dinero a la gente, no le llegaba al pueblo”.

Con este tipo de negociaciones, se hacían obras, pero realmente no se hacían bien, porque todo estaba plagado de corrupción.

“Caminos que nada más aguantaban entrega, nada más los pintaban, los inauguraban, venía la temporada de lluvia y se volvían caminos de terracería, una gran farsa, una gran corrupción y yo espero que ahora el presupuesto se apruebe, no por unanimidad, me generaría sospecha. Diría yo ¿Qué están haciendo para que sea unánime? ¿Cuál es el enjuague?”, dijo.

Según el mandatario, aunque la gente vaya a manifestarse a su casa, no se dará marcha atrás, adelantó que no será rehén de nadie y seguirá pasando, a pie o en su auto por la puerta principal de su casa.

“Aunque me impidan entrar a mi casa, no voy a ceder, no voy a ser rehen de nadie y estoy acostumbrado a las protestas, no me espantan, y además celebro que la gente ejerza sus derechos”, indicó.

“Siempre he dicho que la libertad no se implora, se conquista”.