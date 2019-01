Desmontan Megaflor de Nochebuena de Taxco; regalan flores a población

Miguel es categórico sobre esta tradición: “nosotros no creemos en los Reyes Magos, mañana será un día normal como cualquier otro.

Acapulco, Guerrero.- Miguel de la Cruz, de 15 años, y otro niño de 9, apodado Cuijita, madrugan para limpiar parabrisas en La Costera de Acapulco, a la altura del fraccionamiento Magallanes. Ninguno de los dos conoce dónde viven o de que comunidad de Guerrero vienen. Ninguno espera algún regalo de los Reyes Magos. Miguel es categórico sobre esta tradición: “nosotros no creemos en los Reyes Magos, mañana será un día normal como cualquier otro.

Conforme transcurre el día, otros tres jóvenes se acercan al cruce para sacar alguna moneda a los conductores que esperan que el semáforo vuelva a ponerse en verde.

Ellos comentan que parte de lo que reciben lo mandan a su familia y lo restante lo ocupan para el gasto diario.

Los cinco desertaron de la escuela y los cuatro adolescentes sólo llegaron hasta el primer año de secundaria. Cuijita no ha pisado la escuela, pues desde temprana edad se dedicó a trabajar a sol y sombra.

Miguel hace cuentas y relata que al día llega a recibir, de peso en peso, entre 100 y 150 pesos. “Cincuenta se los mando a mi familia y lo demás es para continuar viviendo”, detalla.

Estos menores, víctimas del trabajo infantil, la desigualdad que hay en el estado y la pobreza, deben limpiar de dos a tres parabrisas en menos de cinco minutos, deben dejarlos limpiecitos con su jabón Salvo, al que Miguel piropea: “nos salva porque hasta la mugre más pegada se quita; y suelta una sonrisa que resplandece de su rostro anémico, lleno de polvo y con rasgos de inocencia, mientras se alumbra sus ojos rasgados que destacan de su piel morena.

Cuijita, o El Chaparro como lo llama Miguel, se chivea, esconde su risa y sujeta el jalador entre su sucia playera de tanto carro que ha limpiado durante el día

Miguel de la Cruz conoce a Cuijita, pero no sabe dónde vive, así como Cuijita tampoco sabe dónde vive Miguel. De la Cruz asevera que Cuijita siempre esta ahí desde muy temprano trabajando, pero nunca ha visto cómo llega. Él proviene de Ometepec Guerrero y apenas tiene 6 meses trabajando como limpia parabrisas mientras encuentra un trabajo, pues al no estar estudiando y sin papeles es difícil conseguir un empleo en la ciudad.

“Es por eso que estamos aquí limpiando parabrisas para poder llevar unos cuantos pesos a nuestro hogar”, detalla.

Sobre el prejuicio que tiene la sociedad contra los limpia parabrisas de que se drogan con el dinero que se les da, Miguel aclara: “Sí, mucha gente tiene esa idea, pero no es así, nosotros tenemos una vida normal como cualquier otra persona, no podemos andar drogados porque entonces ya no trabajaríamos, el dinero prácticamente lo ocupamos para comer y enviarlo a la familia”.

–Cuijita, ¿qué esperas para el día de mañana que vendrán los Reyes Magos?

El niño de nueve años responde que nada, los semáforos se pondrán en rojo y ellos se treparán a limpiar los coches lo más rápido que puedan, será un día normal, habrá reyes que pondrán monedas en su mano y otros que rechazarán sus servicios bajo el sol de Acapulco.